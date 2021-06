Eiffage S A : SPG, marque expertise d'Eiffage Énergie Systèmes spécialisée dans le confinement radiologique et les procédés nucléaires

Marque expertise d'Eiffage Énergie Systèmes depuis 2019, SPG est un ensemblier en solutions de confinements radiologiques, spécialisé dans les procédés nucléaires et de laboratoires. Ses 30 ingénieurs et techniciens ont aussi une activité de réalisation de conteneurs nucléaires de stockage et de transport. Ils ont également mis au point un système d'étanchéité haute performance, baptisé Joint S. Zoom sur cet éventail d'expertises inédites et hautement stratégiques…

Les solutions proposées par la marque SPG s'adressent principalement à la recherche scientifique et nucléaire, civile et militaire. Ses principaux clients sont le Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA), le Centre national de la recherche scientifique (CNRS) et les Très grandes infrastructures de recherche (TGIR), comme le CERN, ESS en Suède ou encore ITER (réacteur thermonucléaire expérimental implanté en France). Lorsque l'un de ces clients émet une spécification de besoin liée à son activité nucléaire, nos spécialistes construisent alors le procédé ou l'application lui permettant de réaliser les traitements de gaz en boucle ouverte ou boucle fermée, par voie chimique ou thermochimique.

En particulier, SPG est spécialisée dans les procédés de « détritiation » de flux de gaz permettant d'extraire le tritium présent dans le gaz à traiter puis de le concentrer afin de le stocker. Déjà employé dans les programmes de simulations liés à la force de dissuasion, le tritium sert aussi de combustible pour la production d'énergie issue de la fusion de l'atome du réacteur thermonucléaire ITER.

Pour ce faire, nos experts cumulent des activités de conception, de fabrication, d'intégration et de montage de procédés instrumentés, pour des utilisations prévues aux extremums de pression (du vide et de l'ultravide à la haute pression) et de température (des températures cryogéniques aux hautes températures). Ils interviennent aussi au niveau des technologies appliquées (principalement en conception mécanique, électromécanique et fluidique).

Les grandes infrastructures de recherche mettent en œuvre des éléments atomiques qu'elles doivent pouvoir confiner et manipuler. Elles font appel à SPG pour concevoir des enceintes métalliques appelées « boîtes à gants » qui permettent le confinement des éléments radioactifs et rendent possible la manipulation des matériaux.

Nos experts sont aussi sollicités pour intégrer des machines du commerce (de type machine-outil, surgélateur, poste à souder, système de découpe, etc.) à l'intérieur d'enceintes étanches.

SPG est également spécialisée dans le stockage et le transport de matières radioactives ou de matériaux dangereux en conteneurs étanches passifs ou actifs (avec maintien en température et en pression). Enfin, les équipes ont mis au point un système d'étanchéité haute performance qualifiée, notamment, par Arianespace (pour les canalisations oxygène et hydrogène liquides haute pression à 600 bars d'Ariane 5 et Ariane 6). Le Joint S, inventé, breveté, fabriqué et commercialisé par SPG, est aussi utilisé sur les « boîtes à gants » et les couvercles de conteneurs que l'entreprise livre à ses clients.

Cet éventail de compétences très spécifiques pourrait être déployé sur l'ensemble de la branche énergie d'Eiffage et sur des applications plus vastes que celles des industries de niche qui composent la clientèle actuelle de SPG. La marque expertise d'Eiffage Énergie Systèmes est capable, en effet, de répondre aux besoins (chaudronnerie de précision, exigence d'étanchéité, confinement d'applications, etc.) exprimés par nombre de clients industriels en matière de R & D.

