Eiffage S A : enrichit son identité de marque avec la création d'une composition sonore sur mesure

Vélizy-Villacoublay, le 21 juin 2021

Eiffage enrichit son identité de marque avec la création

d'une composition sonore sur mesure

Eiffage dévoile ce jour son identité sonore signée Sixième Son. Fruit d'un travail collectif et expression des différentes sensibilités qui font sa richesse, le Groupe a désormais sa musique créée sur mesure qui lui ressemble et exprime sa vision, son identité, sa personnalité et ses valeurs.

Engagé il y a quelques années, le travail mené autour de l'architecture de marque et de l'identité visuelle du Groupe, trouve aujourd'hui son point d'orgue avec une identité sonore. Cette composition unique, positive et énergique, constitue un véritable levier de communication interne et externe pour la marque et lui donne ce supplément d'âme émotionnel que la musique peut offrir.

Eiffage a souhaité valoriser son capital humain à travers cette création sonore. Des partis pris musicaux forts et des voix d'hommes, de femmes et d'enfants incarnent une marque empreinte d'humanité, innovante et tournée vers l'avenir. La mélodie couplée aux voix porte, musicalement et avec beaucoup de force, le positionnement « Human Perspective » du Groupe.

L'identité sonore est déclinée en différents formats nécessaires à ses prises de parole, pour le digital, l'habillage de films de marques, en téléphonie ou encore pour les événements du Groupe. Désormais pour se faire entendre, le Groupe peut s'appuyer sur son identité sonore pour incarner durablement sa marque.

