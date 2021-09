Eiffage S A : regroupe ses activités de démolition et recyclage sous une même marque

Eiffage, à travers sa filiale Eiffage Génie Civil, vient de lancer la marque Demcy, qui regroupe désormais l’ensemble des activités de déconstruction et valorisation des matériaux du Groupe : curage, désamiantage-déplombage, démantèlement, démolition et recyclage. Cette nouvelle marque rassemble le savoir-faire de trois marques historiques issues d’acquisitions réalisées par Eiffage Génie Civil au fil des années : Perez & Morelli, Boutté et Chastagner. Elle compte 270 collaborateurs réparties dans 7 agences en France.