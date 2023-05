Eiffage S A : remporte deux nouveaux contrats pour des projets judiciaires

Eiffage vient de remporter deux nouveaux contrats pour des projets judiciaires. Le groupe, au travers de ses filiales Eiffage Construction, Eiffage Énergie Systèmes et Goyer, a remporté le marché lancé par l’APIJ (Agence publique pour l’immobilier de la justice) pour le compte du ministère de la Justice, relatif à la construction du nouveau palais de justice de Lille, pour un montant d’un peu plus de 85 millions d’euros.



Par ailleurs, au travers de ses filiales Eiffage Construction (mandataire) et Eiffage Services, le groupe vient de remporter en groupement (avec l'agence d'architecture Snøhetta Studio Paris et les bureaux d'études AMOES et OTEIS) le marché public global de performance pour la conception- réalisation et l'exploitation-maintenance pour une durée de 5 ans du futur site unique regroupant la Cour nationale du droit d'asile et le Tribunal administratif de Montreuil pour un montant de 89 millions d'euros.