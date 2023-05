Eiffage S A : remporte la réalisation de deux nouveaux sites judiciaires attribués par l'Agence publique pour l'immobilier de la justice (APIJ)

Le projet vise à limiter l'impact sur le milieu existant en favorisant la continuité écologique des espaces verts, dans le respect de la biodiversité. Le raccordement au réseau de chaleur urbain alimenté à 60 % d'énergies renouvelables, et la réalisation d'une enveloppe de bâtiment aux performances thermiques élevées en permettant d'atteindre 30 % d'économies sur la RT2012 et le niveau E3C1 du label E+C-, s'inscriront dans la poursuite d'objectifs de sobriété énergétique engagés par le ministère de la Justice.

La construction sera assurée en entreprise générale par Eiffage Construction. La société Goyer fournira les menuiseries extérieures en blocs panneaux et les verrières pour une surface de près de 9 000 m2, pour lesquels un développement spécifique des vitrages (colorés à l'extérieur et clairs à l'intérieur) est nécessaire. Eiffage Énergie Systèmes se chargera des lots de courants faibles, de courants forts, du chauffage, de la ventilation, de la climatisation et de la plomberie.

Conçu par les cabinets d'architecture OMA, Saison Menu, WSP France et BMF, le projet est un ensemble de trois structures imbriquées, totalisant 24 200 m² de surface de plancher. Une première structure hexagonale intègre les espaces de travail. Elle encercle une tour triangulaire qui abrite les 60 salles d'audience de cabinet. Le tout est posé sur un socle paysager dédié aux espaces d'accueil et aux 11 salles d'audience publique.

Le Groupe, au travers de ses filiales Eiffage Construction, Eiffage Énergie Systèmes et Goyer, a remporté le marché lancé par l'APIJ pour le compte du ministère de la Justice, relatif à la construction du nouveau palais de justice de Lille, pour un montant d'un peu plus de 85 millions d'euros.

Cour nationale du droit d'asile et Tribunal administratif de Montreuil

Eiffage, au travers de ses filiales Eiffage Construction (mandataire) et Eiffage Services, vient de remporter en groupement avec l'agence d'architecture Snøhetta Studio Paris et les bureaux d'études AMOES et OTEIS, le marché public global de performance pour la conception- réalisation et l'exploitation-maintenance pour une durée de 5 ans du futur site unique regroupant la Cour nationale du droit d'asile et le Tribunal administratif de Montreuil pour un montant de 89 millions d'euros (part Eiffage : 83 millions d'euros).

Attribué par l'APIJ sous mandat du Conseil d'État, le projet s'insère dans le cadre d'un ambitieux plan de renouvellement urbain du quartier de la Noue porté par les collectivités locales et l'ANRU.

La Cour nationale du droit d'asile s'installera au sein d'un bâtiment en R+9 rénové, prolongé

angle droit d'un bâtiment neuf en R+6. Cet ensemble de 15 700 m² intègrera 732 postes de travail répartis sur 22 chambres ainsi que 40 salles d'audience. À l'opposé du site, le futur bâtiment du Tribunal administratif en R+3, d'environ 4 800 m², disposera d'un hall d'entrée en double hauteur, de 200 postes de travail répartis sur 15 chambres et 5 salles d'audience. Les deux juridictions bénéficieront d'espaces verts généreux qui distribueront les espaces mutualisés (comme un restaurant, une salle plénière ou encore une salle polyvalente) et d'un parking.

Sur le plan environnemental, le projet intègre une conception bioclimatique des espaces et le raccordement au réseau de chaleur urbain de la ville. L'utilisation de béton bas carbone et de matériaux biosourcés participe aux ambitions du projet qui vise le label E+C- (niveau E3C1) ainsi que les labels Biodivercity® et Bâtiment biosourcé.

Les travaux débuteront dans le courant du premier trimestre 2024, après une phase de conception de 14 mois, pour une livraison prévue en 2026.

