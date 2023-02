Eiffage S A : remporte le marché de l'interconnexion ferroviaire de Saint-Jean-de-Maurienne

Démarré en février 2023, le chantier sera exécuté en 4 phases entrecoupées d'arrêts pour permettre d'alterner phases de construction des infrastructures ferroviaires, phases d'aménagement des voies, signalisation et caténaire, et basculements de circulations entre les différentes configurations. La livraison finale est planifiée pour le printemps 2032.

Les équipes mettront en œuvre 100 000 m³ de béton et réaliseront 1,5 million de m³ de remblais issus des déblais et matériaux excavés du tunnel Euralpin Lyon-Turin afin de limiter les circulations et préserver les ressources naturelles. Eiffage s'est par ailleurs engagé à réaliser près de 76 000 heures d'insertion pour ce projet.

Remporté en offre intégrée, ce contrat fera appel à plusieurs expertises du Groupe dont celles d'Eiffage Métal, d'Eiffage Route et de Demcy, filiale spécialisée dans la déconstruction. Il comprend la construction de la nouvelle plateforme ferroviaire ainsi que des infrastructures des bâtiments voyageurs et anti-incendie de la future gare internationale de Saint-Jean-de- Maurienne. La création d'une voie dédiée à la desserte ferroviaire de l'usine d'aluminerie Trimet et le réaménagement des voies de la ligne historique de la vallée de la Maurienne sont également prévus.

Eiffage, au travers de ses filiales Eiffage Génie Civil et Eiffage Rail, a été retenu pour la réalisation de l'interconnexion de Saint-Jean-de-Maurienne entre le futur tunnel de base du Mont-Cenis de la ligne ferroviaire Lyon-Turin et le réseau ferroviaire existant. Attribué par SNCF Réseau qui agit dans le cadre d'un transfert de maîtrise d'ouvrage de TELT, accompagné de Systra pour la maîtrise d'œuvre, le marché est d'un montant global de 189,5 millions d'euros.

À propos d'Eiffage

Eiffage, l'un des leaders européens du BTP et des concessions, exerce ses activités à travers les métiers de la construction, de l'immobilier et de l'aménagement, du génie civil, du métal et de la route, de l'énergie systèmes et des concessions. Le Groupe s'appuie sur l'expérience de ses 73 500 collaborateurs et a réalisé, en 2021, un chiffre d'affaires de 18,7 milliards d'euros, dont 27 % à l'international.

À propos d'Eiffage Génie Civil

Eiffage Génie Civil est présente dans l'ensemble des spécialités du génie civil. Ses équipes interviennent depuis la conception jusqu'à la construction, mais aussi en réparation et en maintenance, et en démolition, sur de nombreux ouvrages en France et à l'international.

À propos d'Eiffage Rail

Eiffage Rail est présente dans tous les domaines d'activité de la voie ferrée : maintenance et renouvellement de voies ferrées et d'appareils de voies, développement de grands projets urbains (tramways, métros), conception et construction d'installations de caténaires, réalisation de Lignes à Grande Vitesse, de lignes classiques et installations terminales embranchées.

Contact presse

Bénédicte Dao

Tél. : +33 1 71 59 22 28 benedicte.dao@eiffage.com