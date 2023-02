Eiffage S A : remporte un marché de 189,5 millions d'euros

Eiffage, au travers de ses filiales Eiffage Génie Civil et Eiffage Rail, a été retenu pour la réalisation de l’interconnexion de Saint-Jean-de-Maurienne entre le futur tunnel de base du Mont-Cenis de la ligne ferroviaire Lyon-Turin et le réseau ferroviaire existant. Attribué par SNCF Réseau qui agit dans le cadre d’un transfert de maîtrise d’ouvrage de TELT, accompagné de Systra pour la maîtrise d’œuvre, le marché est d’un montant global de 189,5 millions d’euros.



Les équipes mettront en œuvre 100 000 m3 de béton et réaliseront 1,5 million de m3 de remblais issus des déblais et matériaux excavés du tunnel Euralpin Lyon-Turin afin de limiter les circulations et préserver les ressources naturelles. Eiffage s'est par ailleurs engagé à réaliser près de 76 000 heures d'insertion pour ce projet.



Démarré en février 2023, le chantier sera exécuté en 4 phases entrecoupées d'arrêts pour permettre d'alterner phases de construction des infrastructures ferroviaires, phases d'aménagement des voies, signalisation et caténaire, et basculements de circulations entre les différentes configurations.



La livraison finale est planifiée pour le printemps 2032.