Vélizy-Villacoublay, 23 avril 2024 17h40

Communiqué de presse

Eiffage renforce sa présence en Allemagne dans les métiers de l'énergie

avec l'acquisition d'EQOS

Eiffage, au travers de sa filiale Eiffage Énergie Systèmes, a conclu ce jour un accord en vue d'acquérir 100 % d'EQOS, acteur européen majeur dans le marché des infrastructures énergétiques.

EQOS est spécialisée dans les domaines du transport et de la distribution d'énergie, des télécommunications et du ferroviaire. En 2023, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 459 millions d'euros et compte près de 1 700 collaborateurs. Grâce à ses 43 sites, elle se positionne en acteur européen et rayonne principalement en Allemagne et en Autriche.

Cette acquisition permet à Eiffage Énergie Systèmes de se développer sur le marché porteur des infrastructures énergétiques en Allemagne, secteur dynamique en pleine évolution, au cœur des transitions énergétique et numérique.

Cette transaction, négociée de gré à gré, sera financée sur trésorerie propre et est soumise à l'approbation des autorités de la concurrence européenne. Elle devrait être finalisée fin 2024.

En Allemagne, Eiffage Énergie Systèmes compte déjà 4 filiales majeures dans les secteurs du tertiaire et de l'industrie : Elomech, Schwarz and Grantz, Nat, et Salvia Group (acquise et consolidée début 2024) regroupant près de 3 000 collaborateurs qui ont réalisé près de 630 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2023.

Cette nouvelle transaction renforce Eiffage Énergie Systèmes en tant qu'acteur de référence des métiers de l'énergie en Allemagne, désormais présent sur l'ensemble de ses marchés.

Eiffage est également implanté en Allemagne au travers d'Eiffage Génie Civil et d'Eiffage Métal qui ont réalisé un chiffre d'affaires de plus de 1,5 milliard d'euros en 2023 dans le pays.

À propos d'Eiffage

Eiffage, l'un des leaders européens du BTP et des concessions, exerce ses activités à travers les métiers de la construction, de l'immobilier et de l'aménagement, du génie civil, du métal et de la route, de l'énergie systèmes et des concessions. Le Groupe s'appuie sur l'expérience de ses 78 200 collaborateurs et a réalisé, en 2023, un chiffre d'affaires de 21,8 milliards d'euros, dont 30 % à l'international.

A propos d'Eiffage Énergie Systèmes

Eiffage Énergie Systèmes conçoit, réalise, exploite et maintient des systèmes et équipements en génies électrique, industriel, climatique et énergétique dans le respect des Hommes et de l'environnement. Eiffage Énergie Systèmes propose une offre sur mesure pour les marchés de l'industrie, des infrastructures et réseaux, des villes et collectivités et du tertiaire. Eiffage Énergie Systèmes a réalisé un chiffre d'affaires de 5,9 milliards d'euros en 2023.

