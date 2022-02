Eiffage a signé le contrat de concession du parc de logements du ministère des Armées

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le groupe de BTP et de concessions Eiffage et le promoteur immobilier spécialisé dans le logement social Arcade-VYV, réunis en groupement, ont annoncé lundi avoir signé avec le ministère des Armées la concession pour la gestion de son parc de logements en France.

Eiffage et Arcade-VYV ont remporté "ce premier contrat de concession accordé en France pour la gestion externalisée d'un parc de logements domaniaux sur tout le territoire métropolitain pour une durée de 35 ans" et "dont le chiffre d'affaires global s'élève à un peu plus de 7 milliards d'euros", ont indiqué les deux groupes dans un communiqué.

Le contrat sera exécuté par la société de projet dédiée Nové détenue à parité par Eiffage et Arcade-VYV. Nové aura en charge l'amélioration de la performance énergétique du parc avec la rénovation de près de 8000 logements et son développement avec la construction neuve d'environ 3.000 logements répartis sur 55 sites.

"Le financement du programme sera en partie assuré par des fonds propres apportés par les actionnaires de Nové et par un emprunt de 1,3 milliard d'euros souscrit par Nové auprès de la Banque européenne d'investissement, de l'Etablissement public des fonds de prévoyance militaire et de l'aéronautique, et d'un pool de 10 banques commerciales", ont précisé Eiffage et Arcade-VYV.

"La gestion effective du contrat démarrera début 2023 après une période de transfert avec le gestionnaire actuel", ont par ailleurs indiqué les deux groupes.

February 14, 2022