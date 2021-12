Eiffage : acquisition d'A'liénor finalisée

Eiffage annonce avoir finalisé l'acquisition de 35% du capital d'A'liénor, concessionnaire de l'autoroute A65 (située entre Pau et Langon) jusqu'en 2067, et de 100% du capital de Sanef Aquitaine, titulaire du contrat d'exploitation-maintenance qui devient A'liénor Exploitation.



Ces acquisitions permettent à Eiffage d'être désormais l'unique actionnaire d'A'liénor et de son exploitant. Cet investissement d'un montant total de 223 millions d'euros a été financé par le groupe de BTP et de concessions sur sa trésorerie disponible.



Pour rappel, le groupe avait annoncé fin août sa décision de faire usage de son droit de préemption sur les 35% du capital d'A'liénor détenus par le co-actionnaire historique Sanef, et de négocier avec ce dernier le rachat de Sanef Aquitaine.



