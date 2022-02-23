Connexion
E-mail
Mot de passe
Afficher le mot de passe
Retenir
Mot de passe oublié ?
Devenir membre gratuitement
Inscription
Inscription
Devenir membre
Inscription gratuite
Devenir client
Découvrez nos services
  1. Accueil Zonebourse
  2. Actions
  3. France
  4. Euronext Paris
  5. Eiffage S.A.
  6. Actualités
  7. Synthèse
    FGR   FR0000130452

EIFFAGE S.A.

(FGR)
  Rapport
SynthèseCotationsGraphiquesActualitésNotationsAgendaSociétéFinancesConsensusRévisionsDérivésFondsCommunauté 
SynthèseToute l'actualitéReco analystesAutres languesCommuniquésPublications officiellesActualités du secteurAnalyses Zonebourse

Eiffage affiche un résutat opérationnel courant en hausse à 1.919 millions d'euros

23/02/2022 | 18:53
share with twitter
share with LinkedIn
share with facebook

23 février - 23 février (Reuters)- EIFFAGE :

* LE CHIFFRE DAFFAIRES CONSOLIDÉ SÉTABLIT À PLUS DE 18,7 MILLIARDS DEUROS SUR LANNÉE, EN HAUSSE DE 14,7 % À STRUCTURE RÉELLE (+ 3,2 % PAR RAPPORT À 2019)

* LE RÉSULTAT OPÉRATIONNEL COURANT ANNUEL SÉTABLIT À 1.919 MILLIONS DEUROS, SOIT 10,3 % DU CHIFFRE DAFFAIRES, EN HAUSSE DE 51,9 % PAR RAPPORT À 2020

* LE CASH-FLOW LIBRE SÉTABLIT À 1,6 MILLIARD DEUROS EN 2021, EN HAUSSE SIGNIFICATIVE PAR RAPPORT À 2020 (+443 MILLIONS DEUROS)

* LE RÉSULTAT NET CONSOLIDÉ PART DU GROUPE ANNUEL SÉLÈVE À 777 MILLIONS DEUROS (725 MILLIONS DEUROS EN 2019)

* LA DETTE FINANCIÈRE NETTE - HORS DETTE IFRS 16, JUSTE VALEUR DE LA DETTE CNA ET DES SWAPS - SÉLÈVE À 9,3 MILLIARDS DEUROS AU 31 DÉCEMBRE 2021

* PERSPECTIVES 2022 : EIFFAGE ANTICIPE AINSI UNE NOUVELLE PROGRESSION DE SES RÉSULTATS EN 2022, EN TRAVAUX COMME EN CONCESSIONS

* PERSPECTIVES 2022 : DANS LES TRAVAUX, UNE LÉGÈRE AUGMENTATION DE SON CHIFFRE DAFFAIRES

* PERSPECTIVES 2022 : DANS LES CONCESSIONS, UNE CROISSANCE PLUS SOUTENUE GRÂCE À LA DYNAMIQUE DU TRAFIC AUTOROUTIER ET À UNE BASE DE COMPARAISON FAVORABLE

* LE GROUPE METTRA EN SERVICE LA NOUVELLE AUTOROUTE A79 DANS LALLIER À LAUTOMNE 2022

* IL SERA PROPOSÉ À LASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 20 AVRIL 2022 DE DISTRIBUER UN DIVIDENDE DE 3,10 EUROS PAR ACTION (3 EUROS PAR ACTION EN 2020) Pour plus de détails, cliquez sur (Gdansk Newsroom)


© Reuters 2022
share with twitter
share with LinkedIn
share with facebook
Réagir à cet article
Réagir le premier
Publier
loader
Toute l'actualité sur EIFFAGE S.A.
19:09EIFFAGE S A : Très bonne année grâce à l'engagement de toutes nos équipes
PU
18:53Eiffage affiche un résutat opérationnel courant en hausse à 1.919 millions d'euros
RE
18:33EIFFAGE : les résultats 2021 dépassent ceux de 2019
AW
18:31Eiffage envisage de poursuivre sa croissance, le bénéfice de 2021 dépassant le niveau p..
ZR
18:25Les valeurs à suivre demain à la Bourse de Paris Jeudi 24 février 2022
AO
18:24Eiffage retrouve son niveau d'activité d'avant-Covid et double son résultat net en 2021
DJ
18:19EIFFAGE S A : Présentation détaillée des résultats annuels 2021
PU
18:19EIFFAGE S A : Comptes consolidés d'APRR au 31 décembre 2021
PU
18:16EIFFAGE S A :  anticipe une nouvelle progression de ses résultats en 2022
AO
18:09EIFFAGE S A : Augmentation de capital réservée aux salariés du groupe Eiffage
PU
Plus d'actualités
Recommandations des analystes sur EIFFAGE S.A.
Plus de recommandations
Données financières
CA 2021 18 664 M 21 166 M -
Résultat net 2021 734 M 833 M -
Dette nette 2021 10 275 M 11 653 M -
PER 2021 12,8x
Rendement 2021 3,04%
Capitalisation 9 426 M 10 662 M -
VE / CA 2021 1,06x
VE / CA 2022 0,99x
Nbr Employés 72 700
Flottant -
Graphique EIFFAGE S.A.
Durée : Période :
Eiffage S.A. : Graphique analyse technique Eiffage S.A. | Zone bourse
Graphique plein écran
Tendances analyse technique EIFFAGE S.A.
Court TermeMoyen TermeLong Terme
TendancesNeutreHaussièreHaussière
Evolution du Compte de Résultat
Consensus
Vente
Achat
Recommandation moyenne ACHETER
Nombre d'Analystes 15
Dernier Cours de Cloture 94,98 €
Objectif de cours Moyen 113,45 €
Ecart / Objectif Moyen 19,4%
Révisions de BNA
Dirigeants et Administrateurs
Benoit de Ruffray Chairman & Chief Executive Officer
Christian Cassayre Chief Financial Officer
Jean Guénard Independent Director
Marie Lemarié Independent Director
Carol Xueref Independent Director
Secteur et Concurrence
Var. 1janvCapi. (M$)
EIFFAGE S.A.5.00%10 689
VINCI5.28%62 841
CHINA STATE CONSTRUCTION ENGINEERING CORPORATION LIMITED7.80%35 739
LARSEN & TOUBRO LIMITED-2.75%34 670
CHINA RAILWAY GROUP LIMITED12.61%23 667
CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION COMPANY LIMITED13.21%21 881