Eiffage affiche un résutat opérationnel courant en hausse à 1.919 millions d'euros

23 février - 23 février (Reuters)- EIFFAGE
:
* LE CHIFFRE DAFFAIRES CONSOLIDÉ SÉTABLIT À PLUS DE 18,7
MILLIARDS DEUROS SUR LANNÉE, EN HAUSSE DE 14,7 % À STRUCTURE
RÉELLE (+ 3,2 % PAR RAPPORT À 2019)
* LE RÉSULTAT OPÉRATIONNEL COURANT ANNUEL SÉTABLIT À 1.919
MILLIONS DEUROS, SOIT 10,3 % DU CHIFFRE DAFFAIRES, EN HAUSSE
DE 51,9 % PAR RAPPORT À 2020
* LE CASH-FLOW LIBRE SÉTABLIT À 1,6 MILLIARD DEUROS EN
2021, EN
HAUSSE SIGNIFICATIVE PAR RAPPORT À 2020 (+443 MILLIONS DEUROS)
* LE RÉSULTAT NET CONSOLIDÉ PART DU GROUPE ANNUEL SÉLÈVE À
777
MILLIONS DEUROS (725 MILLIONS DEUROS EN 2019)
* LA DETTE FINANCIÈRE NETTE - HORS DETTE IFRS 16, JUSTE
VALEUR DE
LA DETTE CNA ET DES SWAPS - SÉLÈVE À 9,3 MILLIARDS DEUROS AU
31 DÉCEMBRE 2021
* PERSPECTIVES 2022 : EIFFAGE ANTICIPE AINSI UNE NOUVELLE
PROGRESSION DE SES RÉSULTATS EN 2022, EN TRAVAUX COMME EN
CONCESSIONS
* PERSPECTIVES 2022 : DANS LES TRAVAUX, UNE LÉGÈRE
AUGMENTATION DE
SON CHIFFRE DAFFAIRES
* PERSPECTIVES 2022 : DANS LES CONCESSIONS, UNE CROISSANCE
PLUS
SOUTENUE GRÂCE À LA DYNAMIQUE DU TRAFIC AUTOROUTIER ET À UNE
BASE DE COMPARAISON FAVORABLE
* LE GROUPE METTRA EN SERVICE LA NOUVELLE AUTOROUTE A79 DANS
LALLIER À LAUTOMNE 2022
* IL SERA PROPOSÉ À LASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 20 AVRIL 2022 DE
DISTRIBUER UN DIVIDENDE DE 3,10 EUROS PAR ACTION (3 EUROS PAR
ACTION EN 2020)
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(Gdansk Newsroom)