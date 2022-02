Eiffage cède 5 projets de partenariat public-privé (PPP) à Quaero Capital

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le groupe de BTP et de concessions Eiffage a annoncé avoir "récemment" conclu avec la société de gestion de fonds indépendante Quaero Capital plusieurs cessions dans le domaine de l'enseignement et de la recherche en France.

Eiffage a cédé d'une part 80% du capital et les comptes courants des sociétés Cologen et NPBS, respectivement titulaires des contrats de partenariat public-privé (PPP) de trois collèges dans le Var et de l'université de Lorraine à Nancy. Le groupe a aussi vendu 85% du capital et les comptes courants des sociétés Eiffinov, Melaudix et Melotech, respectivement titulaires des contrats de PPP des universités de Lille, Aix-Marseille et de Lorraine à Metz.

"Cette transaction d'un montant de près de 150 millions d'euros correspondant à la dette et aux fonds propres des sociétés cédées est effective au 31 décembre 2021", a indiqué Eiffage dans un communiqué.

-François Berthon, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 93; fberthon@agefi.fr ed: LBO

Agefi-Dow Jones The financial newswire

(END) Dow Jones Newswires

February 15, 2022 12:49 ET (17:49 GMT)