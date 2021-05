Eiffage confirme ses objectifs après une hausse de 6% de son activité au 1er trimestre

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Eiffage a publié mardi un chiffre d'affaires en progression au titre du premier trimestre et a confirmé s'attendre à une hausse de ses résultats cette année, soutenue par ses activités de construction.

"Les résultats du groupe, attendus en augmentation par rapport en 2020, resteront toutefois impactés par les restrictions de déplacement qui affectent les concessions et ne retrouveront pas en 2021 leur niveau de 2019", a indiqué Eiffage dans un communiqué.

Au premier trimestre, le chiffre d'affaires du groupe de BTP et de concessions a atteint 3,97 milliards d'euros, contre 3,75 milliards d'euros pour la période correspondante de 2020, soit une hausse de 6% tant en données publiées qu'à périmètre et taux de change constants.

Selon un consensus établi FactSet, les analystes tablaient en moyenne sur un chiffre d'affaires de 3,78 milliards d'euros.

A la fin mars, le carnet de commandes du groupe s'établissait à 16,9 milliards d'euros, en hausse de 4% par rapport au trimestre précédent. Il représente 14,5 mois d'activité des branches dédiées aux travaux.

"Dans les travaux, l'activité s'établit à plus de 3,3 milliards d'euros, en croissance de 9,2% (+9,1% à périmètre et changes constants) par rapport au premier trimestre 2020 et de 3,4% par rapport au premier trimestre 2019 qui s'était révélé particulièrement dynamique dans toutes les branches", a commenté le groupe.

"La plupart des chantiers étaient à l'arrêt en France à partir de la mi-mars 2020, ce qui explique en partie la croissance d'activité par rapport à 2020", a souligné Eiffage.

"L'augmentation du chiffre d'affaires par rapport à 2019 provient d'un niveau élevé de carnet de commandes fin 2020 et vient confirmer que les différents métiers ont intégré les contraintes sanitaires", a ajouté le groupe.

"Dans les concessions, toujours affectées par les restrictions de déplacement et les fermetures de salles recevant du public, l'activité hors Construction est en baisse de 8% et s'établit à 629 millions d'euros", a indiqué Eiffage. Le repli s'inscrit à 7,8% par rapport au premier trimestre 2019).

