Eiffage confirme ses perspectives après une hausse de 10% de son activité au T1

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le groupe de BTP et de concessions Eiffage a publié mardi un chiffre d'affaires en progression de 10% au titre du premier trimestre et a confirmé ses perspectives pour 2022.

Au premier trimestre, le chiffre d'affaires du groupe a atteint 4,37 milliards d'euros, contre 3,97 milliards d'euros pour la période correspondante de 2021. Selon le consensus établi FactSet, les analystes tablaient en moyenne sur un chiffre d'affaires de 4,19 milliards d'euros.

Dans les travaux, l'activité a progressé de 7,8% au premier trimestre, à 3,6 milliards d'euros alors que celle des concessions a augmenté de 22,1% à 768 millions d'euros.

A la fin mars, le carnet de commandes du groupe s'établissait à 17,3 milliards d'euros, en hausse de 3% sur un an, représentant 13 mois d'activité des branches Travaux.

A l'occasion de la publication de ses résultats annuels en février, Eiffage avait indiqué anticiper pour 2002 une légère progression de son activité de construction et de BTP et une croissance plus soutenue dans les concessions, tirées par une bonne dynamique du trafic autoroutier.

Les résultats sont attendus en amélioration dans les deux divisions, a confirmé Eiffage.

-Eric Chalmet, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 95; echalmet@agefi.fr ed: JEB

COMMUNIQUES FINANCIERS D'EIFFAGE:

http://www.eiffage.com/FR/press/

Agefi-Dow Jones The financial newswire

(END) Dow Jones Newswires

May 10, 2022 12:12 ET (16:12 GMT)