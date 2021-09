Eiffage : construit un institut psychiatrique en Belgique

Eiffage annonce que les équipes de Valens (Eiffage Benelux) ont débuté les travaux de construction du nouvel Institut de Psychiatrie Intégré des Cliniques universitaires Saint-Luc et Valisana à Woluwe-Saint-Lambert, sur le campus de l'UCLouvain.



Le bâtiment de 18 000 m² et six niveaux doit devenir un centre de référence par en Belgique dans le domaine des soins psychiatriques avec 94 lits d'hospitalisation psychiatrique adulte (24 pour Saint-Luc et 70 pour Valisana), 22 lits d'hospitalisation jour/nuit psychiatrique infanto-juvénile et 30 lits d'hospitalisation de jour en psychiatrie infanto-juvénile.





