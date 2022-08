Eiffage : contrat de rénovation portuaire remporté au Bénin

Eiffage a annoncé mardi avoir remporté en groupement les travaux d'extension du bassin et de rénovation des quais du port de Cotonou au Bénin, pour un montant global de plus de 160 millions d'euros.



Le contrat, décroché au travers de sa filiale Eiffage Génie Civil Marine, a été signé fin juillet aux côtés de Spie batignolles et de l'entreprise béninoise Adéoti, indique l'entreprise dans un communiqué.



L'accord, qui représente une valeur de 119 millions d'euros rien que pour Eiffage, doit porter sur des travaux d'extension du bassin portuaire et de plusieurs quais ainsi que de rénovation des quais Nord du port.



Les travaux devraient démarrer au premier trimestre 2023.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.