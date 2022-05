Eiffage : contrats pour des parcs éoliens en Allemagne

Eiffage, au travers de Smulders (filiale belge d'Eiffage Métal) a signé deux contrats pour les parcs éoliens offshore Gode Wind 3 et Borkum Riffgrund 3 en Allemagne. Les contrats ont été signés avec Ørsted, numéro un mondial de l'éolien offshore en Allemagne.



Smulders sera en charge des structures secondaires des fondations des 23 éoliennes et de la sous-station offshore pour Gode Wind 3 ainsi que de celles des fondations des 83 éoliennes du parc offshore Borkum Riffgrund 3.



Le parc éolien offshore Borkum Riffgrund 3, situé dans la mer du Nord allemande, aura une capacité totale de 913 MW et devrait être mis en service en 2025.



Le parc Gode Wind 3, également au large de la côte allemande, aura une capacité totale de 253 MW et devrait être mis en service en 2024.



Une fois achevés, ces parcs éoliens produiront chaque année l'équivalent de la consommation d'environ 1,2 million foyers en Allemagne.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.