Eiffage : démolition du viaduc de l'ancienne A186

Eiffage a annoncé hier que ses équipes d'Eiffage Génie Civil, en groupement avec celles de Perez & Morelli et de Capocci, ont mené à bien la démolition d'un viaduc de l'ancienne A186 surplombant l'autoroute A3 à Romainville. L'opération a été conduite en 5 jours et 6 nuits pour le Conseil départemental de Seine-Saint-Denis, maître d'ouvrage, et Artelia, maître d'oeuvre.



Ces travaux, nécessaires au prolongement du tramway T1 entre Bobigny et Noisy-le-Sec, ont été réalisés sous fermeture exceptionnelle de l'autoroute A3 entre Bagnolet et Rosny-sous-Bois, du 12 et au 18 août.



Environ 3 000 m³ de gravats ont été triés et évacués dans une zone limitrophe au chantier, afin de rouvrir l'autoroute A3, comme prévu, le 18 août à 5 heures.



Elles y seront concassées dans les semaines à venir, afin de servir en sous-couche de voirie pour les futurs aménagements du T1.





