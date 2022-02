Le groupe, qui construit des routes, des tunnels et des infrastructures électriques, s'attend désormais à une légère hausse du chiffre d'affaires de son activité de contracting et à une croissance plus soutenue de ses activités de concessions, alimentée par une augmentation des trajets aériens et autoroutiers.

Son bénéfice net pour 2021 a plus que doublé sur un an, à 777 millions d'euros (879,33 millions de dollars), contre les 725 millions enregistrés en 2019.

(1 $ = 0,8836 euros)