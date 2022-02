Eiffage : important contrant avec le ministère des Armées

Le groupement Eiffage / Arcade-VYV annonce la signature d'un contrat de concession et de gestion du parc de logements français du ministère des Armées.



En 2019, le ministère avait lancé une consultation pour sélectionner un partenaire unique en charge de la valorisation de son patrimoine immobilier, programme baptisé ' Ambition Logement '.



Alliés via 'Nové', leur coentreprise à 50/50, Eiffage et Arcade-VYV ont signé aujourd'hui ce contrat de 7 milliards d'euros portant sur la gestion externalisée du parc de logements pendant 35 ans.



'Le financement du programme sera en partie assuré par des fonds propres apportés par les actionnaires de Nové et par un emprunt de 1,3 milliard d'euros souscrit par Nové auprès de la Banque européenne d'investissement (474 millions d'euros), de l'Établissement public des fonds de

prévoyance militaire et de l'aéronautique (100 millions d'euros), et d'un pool de 10 banques commerciales', fait savoir Eiffage.



Nové aura en charge l'amélioration de la performance énergétique du parc avec la rénovation de près de 8 000 logements, et son développement avec la construction neuve d'environ 3 000 logements répartis sur 55 sites.



A terme, près de 4 000 logements supplémentaires, actuellement gérés par d'autres prestataires, devraient progressivement être intégrés au contrat.



