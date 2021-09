Eiffage : inauguration du Palais de Justice de Mont-de-Marsan

Eiffage annonce aujourd'hui avoir inauguré début septembre le Palais de Justice de Mont-de-Marsan (40), en présence de Guillaume Cotelle, président du tribunal judiciaire, Olivier Janson, procureur de la République et d'Eric Dupond-Moretti, le garde des sceaux.



Le bâtiment avait été livré en mai après 26 mois de travaux, rappelle Eiffage.



Réalisé par Eiffage Construction, l'ouvrage regroupe cinq juridictions sur 6300m2 à savoir la cour d'assises, le tribunal de grande instance, le tribunal d'instance, le tribunal de commerce et le conseil des prud'hommes.





Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.