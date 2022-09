Eiffage : inaugure la ligne B du métro de Rennes

Le groupe inaugure la ligne B du métro de Rennes. Cette nouvelle ligne de 14 km dessert 15 stations entre les communes de Saint-Jacques-de-la-Lande et Cesson-Sévigné.



Eiffage Génie Civil a participé, en groupement avec Razel-Bec, à la construction du viaduc de 2,4 km reliant les stations ' Beaulieu - Université ', ' Atalante ' et ' Cesson-Viasilva '.



' Nouveau trait d'union dans la capitale bretonne, cette deuxième ligne de métro permettra d'assurer une meilleure desserte pour les riverains et de faciliter la vie des usagers ' indique le groupe.



