Eiffage : lauréat du chantier de l'Ilot Maritime de St-Nazaire

Eiffage fait savoir que la ville de Saint-Nazaire a désigné lauréat de l'Ilot Maritime le groupement conduit par Eiffage Immobilier, associé au groupe Atao, dans le cadre de l'AMI Ambition Maritime.Trait d'union entre le centre-ville, et la rive d'Estuaire, le site de l'ilot maritime se situe sur le plateau du Petit Maroc, au bord du bassin portuaire de Saint-Nazaire.Eiffage Immobilier assurera le montage de l'opération auprès des investisseurs et futurs utilisateurs, à l'instar de la SNSM (Société nationale de sauvetage en mer ). Ce projet innovant, unique en France, participera au développement de la sécurité en mer et, au développement des nouvelles économies maritimes.Ce programme de 8000 m², conçu avec l'agence Topos, accueillera notamment le futur campus de la SNSM avec un nouveau centre national de formation, un espace de travail partagé ainsi que d'autres activités telles que le chantier école 'Skol Ar Mor, un restaurant et la coopérative maritime.Eiffage Construction réalisera la construction en 24 mois du nouvel ensemble urbain et portuaire.Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.