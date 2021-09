Eiffage : livraison du chantier 'Window' à Rennes

Après un chantier de 15 mois, Eiffage annonce aujourd'hui la livraison de ' Window ' à Rennes, soit un bâtiment de 5140 m², dont 1000 m² abriteront le siège régional d'Eiffage Immobilier et Eiffage Constructionen Grand-Ouest.



L'opération a été réalisée à 100% grâce au BIM (Building Information Modeling), un processus collaboratif de maquettes numériques 3D permettant à l'ensemble des acteurs du projet de travailler sur une base de données centralisée et partagée.



Par ailleurs, le bâtiment est certifié BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method) Construction niveau Very Good, attestant d'une haute performance environnementale et énergétique, souligne Eiffage.



