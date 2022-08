Eiffage maintient ses perspectives annuelles après une hausse de ses résultats au S1

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le groupe de BTP et de concessions Eiffage a confirmé mercredi ses perspectives annuelles, après avoir publié des résultats en nette hausse au premier semestre 2022.

En janvier et juin 2022, Eiffage a dégagé un résultat net part de groupe de 354 millions d'euros, en progression de 36,2% par rapport au premier semestre 2021. Le résultat opérationnel courant a également augmenté de 36,2% pour atteindre 925 millions d'euros sur la première moitié de l'année 2022.

Quant au chiffre d'affaires, il a monté de 8,6% pour s'établir à 9,45 milliards d'euros. A taux de change et périmètre constants, la croissance atteint 7,6%.

Selon un consensus FactSet, les analystes anticipaient en moyenne un bénéfice net de 333 millions d'euros, un résultat opérationnel (Ebit) de 870 millions d'euros et un chiffre d'affaires de 9,37 milliards d'euros.

A la fin juin 2022, le carnet de commandes atteignait 18 milliards d'euros, en hausse de 9% sur un an.

Concernant ses perspectives annuelles, Eiffage les a maintenues. Le groupe attend une nouvelle progression de l'activité et des résultats en 2022.

En parallèle de ses résultats semestriels, Eiffage a également annoncé être entré en négociations exclusives en vue de détenir plus de 80% du groupe Sun'R, pour un montant non communiqué. Créé en 2007, Sun'R développe et produit de l'électricité photovoltaïque et fournit également de l'électricité verte en circuit court.

-Vincent Alsuar, Agefi-Dow Jones; 01 41 27 47 39; valsuar@agefi.fr ed: ECH

COMMUNIQUES FINANCIERS D'EIFFAGE:

http://www.eiffage.com/FR/press/

Agefi-Dow Jones The financial newswire

(END) Dow Jones Newswires

August 31, 2022 12:43 ET (16:43 GMT)