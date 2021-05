Eiffage : chargé de la transformation d'une gare en Belgique

Eiffage, au travers d'Antwerpse Bouwwerken et Valens - toutes deux filiales d'Eiffage Benelux - vient de se voir attribuer en groupement par la SNCB (Société Nationale des Chemins de fer Belges), le contrat de transformation de la gare de Gand-Saint-Pierre en Belgique pour un montant de près de 100 millions d'euros, dont 86 millions pour Eiffage.



Le projet comprend la transformation de la gare, l'aménagement partiel du rez-de-chaussée et du niveau -1, et le renouvellement des voies et des quais qui seront pourvus d'un toit qui se connectera à la partie déjà rénovée de la gare.



L'installation de panneaux solaires et l'intégration de pompes à chaleur renforceront le caractère durable du projet.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.