Eiffage : installation de bornes de recharge à Toulouse

Eiffage annonce aujourd'hui que les équipes de Terceo, une marque d'Eiffage Energie Systèmes, ont été choisies par TechnoCity, société spécialisée dans l'ingénierie et la construction de mobilier urbain intelligent, pour la mise en place de deux stations comportant chacune six points de charge pour véhicules électriques, à Toulouse.



Les bornes ont été installées sur le parking d'une clinique toulousaine Ramsay Santé, précise Eiffage.





