Eiffage : projet de quartier résidentiel au Plessis-Robinson

Eiffage annonce que les équipes d'Eiffage Aménagement vont transformer 3ha du parc d'activités tertiaires Noveos en quartier résidentiel de 750 logements et 240 m² dans la ville du Plessis-Robinson, dans les Hauts-de-Seine (92).



Développé sur un foncier acquis par Eiffage Aménagement, ce nouveau quartier sera marqué par la mise en oeuvre d'un bassin d'agrément d'environ 4 000 m², 'rappelant ainsi l'ambiance lacustre de Venise', promet Eiffage.



L'aménagement de l'Îlot du Ponant -nom choisi pour ce quartier résidentiel- est fondé sur une exigence de qualité des bâtiments comme des espaces publics.



Les premiers travaux débuteront en septembre 2021 et devraient s'achever en 2025, précise Eiffage.





