Eiffage obtient un contrat de 86 mlns d'euros pour la réfection de la gare de Gand

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le groupe de BTP et de concessions Eiffage a annoncé mercredi avoir remporté auprès de la Société nationale des chemins de fer belge (SNCB) un contrat portant sur la transformation de la gare de Gand-Saint-Pierre.

Ce contrat attribué à un groupement d'entreprises s'élève à 100 millions d'euros, dont 86 millions d'euros reviendront à Eiffage.

Il comprend la transformation de la gare, l'aménagement partiel du rez-de-chaussée et du niveau -1, et le renouvellement des voies et des quais qui seront pourvus d'un toit qui se connectera à la partie déjà rénovée de la gare, a précisé le groupe dans un communiqué.

May 19, 2021 12:00 ET (16:00 GMT)