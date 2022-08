Eiffage : primé par l'État pour une solution d'enrobés

Eiffage annonce avoir été primé par l'État pour les solutions innovantes présentées par sa filiale Eiffage Route dans le cadre à l'édition 2022 de l'appel à projets d'innovation ' Routes et Rues ' consacré cette année aux enjeux de transition écologique de la route.



En partenariat avec l'Université Gustave Eiffel, Eiffage avait présenté la solution d' ' enrobés à résistance au roulement optimisée ', mise au point pour réduire la résistance au roulement (estimation de l'ordre de 10 %), tout en maintenant un niveau de sécurité élevé.



Cette nouvelle solution a pour finalité d'agir sur le scope 3 aval, en ciblant une diminution des émissions de CO2 engendrées par la résistance au roulement.



L'innovation distinguée va donc désormais pouvoir faire l'objet de protocoles d'expérimentation avec des maîtrises d'ouvrage désireuses de la tester sur leurs territoires. Les enrobés mis en oeuvre seront suivis pendant 3 à 5 ans par le Cerema afin de valider leur performance et leur durabilité.



