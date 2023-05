Eiffage : projet de reconversion d'un immeuble à Limoges

Eiffage Immobilier annonce un projet de reconversion d'un immeuble de bureaux en résidence de 26 logements à Limoges. Les travaux débuteront en septembre 2023 pour une livraison prévue en décembre 2024.



Dénommée le '50 Des Hauts De Bel Air', cette opération de transformation et de revalorisation vise à lutter contre les effets néfastes de l'étalement urbain et de l'artificialisation des sols, en requalifiant les espaces de l'ancien bâtiment.



La résidence, proche des commodités, du CHU et d'établissements d'enseignement, proposera des espaces de vie équipés de loggias et de balcons. En plus de sa performance énergétique, le projet diminuera sa production de déchets et son empreinte carbone.



