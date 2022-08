Eiffage : reconstruction de centrales hydroélectriques

Eiffage fait savoir aujourd'hui que ses équipes d'Eiffage Énergie Systèmes ont coordonné le chantier de reconstruction de la centrale de Caty, située sur l'Agout dans le Tarn, qui s'est déroulé de mars 2021 à janvier 2022.



En tant que mandataire d'un marché mené en co-traitance avecEiffage Génie Civil, Eiffage Énergie Systèmes a coordonné l'installation des équipements hydromécaniques et électromécaniques de la nouvelle centrale de Caty, dont la puissance est passée de 400 kW à 499 kW.



D'aval en amont, cinqcentrales hydroélectriques exploitées par Eiffage Concessions sont en cours de réhabilitation ou de reconstruction sur l'Agout:Caty(entièrement reconstruite, à nouveau en production depuis février 2022),Brazis(mise en conformité écologique en décembre 2020),Viterbe(2023), ainsi que Saint-Paul-Cap-de-Joux et LaGascarie(deux centrales dont la remise en serviceestprévueenseptembre).



'Nos experts participent également à la construction delamicrocentralede Terrasson-Lavilledieu(en rive droite)sur laVézère(en Dordogne)et à la rénovation de celle deChabanaissur la Vienne(en Charente)', conclut Eiffage.



