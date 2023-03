Eiffage : réhabilitation de 330 logements à Bordeaux

Eiffage Construction va réaliser, pour le compte de Domofrance, la réhabilitation de la Résidence du Lac à Bordeaux, soit un chantier complexe qui porte sur la rénovation d'un parc de 8 bâtiments comptabilisant 330 logements.



L'objectif est notamment d'améliorer le confort des logements, l'esthétique générale des parties communes, les espaces vert extérieurs, et la circulation au sein de la résidence. Le chantier devrait débuter mi-mai 2023.



'Enjeu supplémentaire, nos équipes oeuvreront en site occupé, ce qui implique notamment une attention particulière portée à la sécurité des occupants et à la qualité d'usage du bâtiment', indique Eiffage.



Le chantier devrait se clore dans 24 mois.



