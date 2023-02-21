Recherche avancée
Connexion
Connexion
Ou se connecter avec
GoogleGoogle
Twitter Twitter
Facebook Facebook
Apple Apple     
Inscription
Inscription Email
Ou se connecter avec
GoogleGoogle
Twitter Twitter
Facebook Facebook
Apple Apple     
  1. Accueil Zonebourse
  2. Actions
  3. France
  4. Euronext Paris
  5. Eiffage S.A.
  6. Actualités
  7. Synthèse
    FGR   FR0000130452

EIFFAGE S.A.

(FGR)
  Rapport
Temps réel Euronext Paris  -  17:36:28 21/02/2023
103.55 EUR   +0.15%
19:00Eiffage remporte l'interconnexion ferroviaire Saint-Jean-De-Maurienne pour un montant de 189,5 mlns d'euros
RE
18:52Eiffage remporte un nouveau contrat pour la ligne Lyon-Turin
DJ
18:43Les valeurs à suivre demain à la Bourse de Paris - Mercredi 22 février 2023
AO
SynthèseCotationsGraphiquesActualitésNotationsAgendaSociétéFinancesConsensusRévisionsDérivésFonds 
SynthèseToute l'actualitéReco analystesAutres languesCommuniquésPublications officiellesActualités du secteurAnalyses Zonebourse

Eiffage remporte l'interconnexion ferroviaire Saint-Jean-De-Maurienne pour un montant de 189,5 mlns d'euros

21/02/2023 | 19:00
share with twitter
share with LinkedIn
share with facebook

21 février (Reuters) - Eiffage SA:

* EIFFAGE REMPORTE LE MARCHÉ DE LINTERCONNEXION FERROVIAIRE DE SAINT-JEAN-DE-MAURIENNE POUR UN MONTANT DE 189,5 MLNS DEUROS

* CE CONTRAT FERA APPEL À PLUSIEURS EXPERTISES DU GROUPE DONT CELLES DEIFFAGE MÉTAL, DEIFFAGE ROUTE ET DE DEMCY

* DÉMARRÉ EN FÉVRIER 2023, LE CHANTIER SERA EXÉCUTÉ EN 4 PHASES ENTRECOUPÉES DARRÊTS ;LA LIVRAISON FINALE EST PLANIFIÉE POUR LE PRINTEMPS 2032

* LE PROJET EST ATTRIBUÉ PAR SNCF RÉSEAU ACCOMPAGNÉ DE SYSTRA Pour plus de détails, cliquez sur (Gdansk Newsroom)


© Reuters 2023
Toute l'actualité sur EIFFAGE S.A.
19:00Eiffage remporte l'interconnexion ferroviaire Saint-Jean-De-Maurienne pour un montant d..
RE
18:52Eiffage remporte un nouveau contrat pour la ligne Lyon-Turin
DJ
18:43Les valeurs à suivre demain à la Bourse de Paris - Mercredi 22 février 2023
AO
08:21Eiffage : vente en VEFA d'un hôtel à Clamart
CF
20/02Point marchés-Rebond prudent en vue en Europe dans l'attente de la Fed
RE
17/02Eiffage : un FCPE passe sous les 15% du capital
CF
16/02Eiffage S A : Document AMF CP. 223C0319
PU
14/02Eiffage : mandataire d'un marché avec l'Eure-et-Loir
CF
10/02Eiffage : Expercité remporte un marché à Valenciennes
CF
10/02Eiffage : choisi pour un projet de centre aquatique
CF
Plus d'actualités
Recommandations des analystes sur EIFFAGE S.A.
Plus de recommandations
Données financières
CA 2022 20 058 M 21 437 M -
Résultat net 2022 904 M 966 M -
Dette nette 2022 10 415 M 11 130 M -
PER 2022 11,2x
Rendement 2022 3,37%
Capitalisation 9 858 M 10 535 M -
VE / CA 2022 1,01x
VE / CA 2023 0,96x
Nbr Employés 73 500
Flottant 77,0%
Graphique EIFFAGE S.A.
Durée : Période :
Eiffage S.A. : Graphique analyse technique Eiffage S.A. | Zonebourse
Graphique plein écran
Tendances analyse technique EIFFAGE S.A.
Court TermeMoyen TermeLong Terme
TendancesHaussièreHaussièreHaussière
Evolution du Compte de Résultat
Consensus
Vente
Achat
Recommandation moyenne ACHETER
Nombre d'Analystes 15
Dernier Cours de Clôture 103,40 €
Objectif de cours Moyen 115,73 €
Ecart / Objectif Moyen 11,9%
Révisions de BNA
Dirigeants et Administrateurs
Benoît de Ruffray Chairman & Chief Executive Officer
Christian Cassayre Chief Financial Officer
Jean Guénard Independent Director
Marie Lemarié Independent Director
Carol Xueref Independent Director
Secteur et Concurrence
Var. 1janvCapi. (M$)
EIFFAGE S.A.12.49%10 535
VINCI16.93%65 551
LARSEN & TOUBRO LIMITED6.66%37 803
CHINA STATE CONSTRUCTION ENGINEERING CORPORATION LIMITED4.79%34 808
QUANTA SERVICES8.70%22 135
FERROVIAL, S.A.7.56%20 663