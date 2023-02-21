Eiffage remporte l'interconnexion ferroviaire Saint-Jean-De-Maurienne pour un montant de 189,5 mlns d'euros

21 février (Reuters) - Eiffage SA:
* EIFFAGE REMPORTE LE MARCHÉ DE LINTERCONNEXION FERROVIAIRE
DE
SAINT-JEAN-DE-MAURIENNE POUR UN MONTANT DE 189,5 MLNS DEUROS
* CE CONTRAT FERA APPEL À PLUSIEURS EXPERTISES DU GROUPE
DONT
CELLES DEIFFAGE MÉTAL, DEIFFAGE ROUTE ET DE DEMCY
* DÉMARRÉ EN FÉVRIER 2023, LE CHANTIER SERA EXÉCUTÉ EN 4
PHASES
ENTRECOUPÉES DARRÊTS ;LA LIVRAISON FINALE EST PLANIFIÉE POUR LE
PRINTEMPS 2032
* LE PROJET EST ATTRIBUÉ PAR SNCF RÉSEAU ACCOMPAGNÉ DE
SYSTRA
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(Gdansk Newsroom)