Eiffage remporte un contrat d'extension et de rénovation du port de Cotonou au Bénin

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Eiffage a annoncé mardi que sa filiale Eiffage Génie Civil Marine, mandataire d'un groupement comprenant aussi Spie batignolles fondations et l'entreprise béninoise Adéoti, avait remporté un contrat pour des travaux d'extension et de rénovation du port de Cotonou au Bénin.

Le montant total du contrat dépasse 160 millions d'euros et la quote part revenant à Eiffage s'établit à 119 millions d'euros, a indiqué le groupe de construction et de concessions dans un communiqué.

"D'une durée totale de 48 mois, le contrat prévoit cinq mois d'études pour la conception et les méthodes, suivis d'un démarrage effectif des travaux au premier trimestre 2023", a précisé Eiffange, en soulignant que les activités du port seraient maintenues pendant la phase de travaux.

-Valérie Venck, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 48 25; vvenck@agefi.fr ed: ECH

Agefi-Dow Jones The financial newswire

(END) Dow Jones Newswires

August 30, 2022 03:50 ET (07:50 GMT)