Eiffage remporte un contrat de 449 millions d'euros auprès de la SNCF

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le groupe de BTP et de concessions Eiffage a annoncé lundi avoir remporté, en groupement avec le cabinet d'architectes LA/BA, un marché portant sur la reconstruction du technicentre de maintenance Transilien du RER D et de la ligne R "Villeneuve Demain", situé à Villeneuve-Saint-Georges.

Ce contrat, d'un montant global de 452 millions d'euros, sera financé à 100% par Île-deFrance Mobilités. La part d'Eiffage dans ce contrat s'établit à 449 millions d'euros.

"Ce projet de plus de 35.000 mètres carrés de surface de plancher à conduire sans interruption d'exploitation comprend la conception, la réalisation et la maintenance pendant six ans des installations bâtimentaires et ferroviaires (avec trois tranches optionnelles de trois ans chacune)", a indiqué Eiffage dans un communiqué.

Après la phase de conception prévue jusqu'en octobre 2023, les travaux débuteront en janvier 2024 pour une première livraison en décembre 2026, concomitante avec le début de la maintenance, et une livraison définitive en décembre 2027, a précisé le groupe de BTP et de concessions.

May 15, 2023 02:52 ET (06:52 GMT)