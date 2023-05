Eiffage : remporte un marché à 452 millions en Île-de-France

Eiffage a remporté, en groupement avec le cabinet d'architectes LA/BA, le marché global de performance portant sur la reconstruction du technicentre de maintenance Transilien du RER D et de la ligne R ' Villeneuve Demain ', situé à VilleneuveSaint-Georges.



D'un montant global de 452 millions d'euros, financé à 100 % par Île-deFrance Mobilités, ce marché a été attribué par SNCF Voyageurs. Ce projet de plus de 35 000 m2 de surface comprend la conception, la réalisation et la maintenance pendant 6 ans des bâtiments et installations ferroviaires.



Il vise à adapter les installations de maintenance du site afin de répondre aux caractéristiques techniques des trains nouvelle génération portées par Île-de-France Mobilités.



Les objectifs de performance attendus portent sur la disponibilité des installations de maintenance, la performance énergétique des bâtiments par l'installation d'un EMS (Energy management system) et l'optimisation des temps d'intervention.



Le projet inclut un volet environnemental important ainsi qu'une approche digitale innovante. Après la phase de conception prévue jusqu'en octobre 2023, les travaux débuteront en janvier 2024 pour une première livraison en décembre 2026, concomitante avec le début de la maintenance, et une livraison définitive en décembre 2027.



