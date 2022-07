Eiffage : renforcement aux Pays-Bas

Par l'intermédiaire de Kropman, filiale hollandaise d'Eiffage Energie Systèmes, le groupe Eiffage a renforcé sa présence en Hollande après avoir acquis une participation majoritaire dans deux sociétés : Harwig (détenu à 70 %) et Eltra (à 65 %). En avril, Kropman a acquis 70 % de Harwig, société de 190 salariés spécialisée dans la conception et la réalisation d'installations électriques et dont le chiffre d'affaires en 2021 s'élève à 26,7 millions d'euros.



"Cette acquisition vient à la fois renforcer l'expertise en électricité d'Eiffage Energies Systèmes et lui permet d'acquérir une nouvelle spécificité sur le marché porteur de la sécurité incendie", précise un communiqué du groupe.



Kropman est également entré dans le capital de la société Eltra à hauteur de 65 %. Spécialisée dans la conception, la construction et la maintenance de systèmes d'automatisation industriels, cette société emploie 60 collaborateurs et a réalisé un chiffre d'affaires de 1,4 million d'euros en 2021. "Par cette opération, Eiffage Énergies Systèmes renforce son expertise en internalisant la fabrication de systèmes à haute valeur technologique jusque-là sous traités".