Eiffage retrouve son niveau d'activité d'avant-Covid et double son résultat net en 2021

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le groupe de BTP et de concessions Eiffage a indiqué mercredi s'attendre à une nouvelle amélioration de ses résultats cette année, après avoir retrouvé son niveau d'activité d'avant-crise et doublé son résultat net en 2021.

Le groupe a également annoncé le relèvement de son dividende annuel à 3,10 euros par action, contre 3 euros pour l'exercice précédent.

En 2021, Eiffage a dégagé un résultat net de 777 millions d'euros, contre 375 millions d'euros l'année précédente. Son résultat opérationnel courant a augmenté de 52% sur la période, à 1,92 milliard d'euros.

Le chiffre d'affaires du groupe a progressé de près de 15%, à 18,72 milliards d'euros. A taux de change et périmètre constants, la croissance a atteint 14,4%. Cette hausse traduit un rebond de 14% des activités de construction et de travaux publics, et de 17% dans les concessions. Les deux pôles du groupe ont réalisé l'année dernière un chiffre d'affaires légèrement supérieur à celui de 2019.

Selon un consensus FactSet, les analystes anticipaient en moyenne un bénéfice net de 738 millions d'euros, un résultat opérationnel (Ebit) de 1,87 milliard d'euros et un chiffre d'affaires de 18,73 milliards d'euros.

A la fin décembre, le carnet de commandes atteignait 16,3 milliards d'euros, en hausse de 1% sur un an.

Pour 2022, Eiffage anticipe une légère progression de son activité de construction et de BTP et une croissance plus soutenue dans les concessions, tirées par une bonne dynamique du trafic autoroutier. Les résultats sont attendus en amélioration dans les deux divisions.

-Thomas Varela, Agefi-Dow Jones; 01 41 27 47 99; tvarela@agefi.fr ed: LBO

COMMUNIQUES FINANCIERS D'EIFFAGE:

http://www.eiffage.com/FR/press/

Agefi-Dow Jones The financial newswire

(END) Dow Jones Newswires

February 23, 2022 12:23 ET (17:23 GMT)