Eiffage s'intéresse à son tour à la filiale de services d'Engie

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le groupe de BTP et de concessions Eiffage s'intéresse à une potentielle reprise de la nouvelle activité de services multitechniques du groupe énergétique Engie, baptisée Equans, a confirmé vendredi une porte-parole de l'entreprise à l'agence Agefi-Dow Jones.

"Nous sommes intéressés, nous étudions seul le dossier", a déclaré cette porte-parole.

Reuters avait préalablement rapporté l'intérêt d'Eiffage pour Equans. Citant des sources proches du dossier, l'agence a indiqué que le groupe déposerait son offre de rachat début septembre. La porte-parole d'Eiffage n'a pas commenté cette dernière information.

Des porte-parole d'Engie n'étaient pas disponibles dans l'immédiat.

Eiffage rejoint ainsi plusieurs groupes intéressés par la vente d'Equans. L'Agefi a rapporté la semaine dernière que deux tandems étaient sur les rangs, avec d'un côté, le spécialiste du génie électrique et mécanique Spie allié au fonds Clayton Dubilier & Rice, et, de l'autre, le conglomérat Bouygues qui fait équipe avec Apollo.

Equans rassemble une large gamme de services d'installation et de maintenance dans l'électricité, le chauffage, la ventilation et la climatisation, la réfrigération, la mécanique et la robotique, le numérique ou encore les services généraux (facility management).

La société représente un chiffre d'affaires de quelque 12,5 milliards d'euros et, sur la base des données de 2019, un résultat opérationnel courant de 350 à 450 millions. Elle est présente dans 17 pays et emploie 74.000 salariés, dont près de 26.000 en France, soit plus de 40% des effectifs d'Engie.

