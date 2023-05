Eiffage : un contrat de 449 millions d'euros décroché auprès de la SNCF

Eiffage, au travers de ses filiales Eiffage Génie Civil (mandataire), Eiffage Rail, Eiffage Énergie Systèmes et Eiffage Concessions, a remporté en groupement avec le cabinet d’architectes LA/BA, le marché global de performance portant sur la reconstruction du technicentre de maintenance Transilien du RER D et de la ligne R « Villeneuve Demain », situé à Villeneuve-Saint-Georges, pour un montant global de 452 millions d’euros financé à 100 % par Île-de-France Mobilités (dont 449 millions d’euros pour Eiffage).



Attribué par SNCF Voyageurs - Direction Transilien Agence du Grand Villeneuve, ce projet de plus de 35 000 m2 de surface de plancher à conduire sans interruption d'exploitation comprend la conception, la réalisation et la maintenance pendant 6 ans des installations bâtimentaires et ferroviaires (avec trois tranches optionnelles de 3 ans chacune).



Le groupement mené par Eiffage fera appel au savoir-faire d'autres sociétés du Groupe, à l'instar d'Eiffage Route, de Demcy (démolition) et de Roland (terrassement), entités d'Eiffage Génie Civil, ou encore de Ferlioz, entité d'Eiffage Concessions nouvellement créée, spécialisée dans la maintenance et l'exploitation d'infrastructures ferroviaires.



Après la phase de conception prévue jusqu'en octobre 2023, les travaux débuteront en janvier 2024 pour une première livraison en décembre 2026, concomitante avec le début de la maintenance, et une livraison définitive en décembre 2027