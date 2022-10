Eiffage : va moderniser le terminal Europa du port d'Anvers

Eiffage, au travers d'Herbosch-Kiere, annonce avoir remporté en groupement avec Artes Roegiers, Artes Depret et Boskalis, le contrat de modernisation du terminal Europa attribué par le Port d'Anvers-Bruges, contrat de 335 millions d'euros, dont 129 millions pour Eiffage.



Le projet du terminal Europa a pour objectif d'augmenter sa capacité d'un tiers mais aussi de contribuer à la transition vers un port climatiquement neutre. Il implique la mise en oeuvre de travaux maritimes de grande ampleur.



Les travaux, qui ont débuté en septembre 2022, seront réalisés en trois phases sur neuf ans afin que le terminal puisse rester en service et pour tenir compte du trafic maritime des prochaines années.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.