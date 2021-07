Fondation Eiffage : témoignage du parrain de l'association Actishop

Pourriez-vous nous décrire l'association Actishop que vous parrainez et son objectif ?

Créée en novembre 2002, l'association Actishop a développé une épicerie sociale et solidaire. Elle organise des animations locales et apporte une aide alimentaire et humaine aux personnes en difficulté. Sa valeur principale : « Vivre ensemble, c'est faire ensemble ».

Une valeur qui a accompagné les fondateurs à la création de l'association, qui est aujourd'hui partagée par l'équipe, les bénévoles et les adhérents, et qui est transmise à travers des actions proposées. L'association Actishop compte 311 adhérents - 70 familles - et 7 salariés. Elle travaille en réseau, notamment avec l'association Espoir (Rinxent), Nord Nature.

Le projet soutenu par la Fondation Eiffage était la création d'un jardin des roches pour exposer les pierres extraites des carrières locales et créer des parcours de découverte, d'information et de sensibilisation. Ce jardin est utilisé pour la mise en place d'actions d'insertion auprès de bénéficiaires du RSA accompagnés par l'association.



Pourquoi vous êtes-vous engagé dans cette association ?

L'association Actishop joue un rôle central dans la vie locale de Ferques (entre Boulogne-sur-Mer et Calais). Sa présidente, Annie Joly, permet à chacun de créer du lien entre les habitants. À travers mon expérience professionnelle, je peux y apporter mon aide et mes conseils.



Que diriez-vous aux collaborateurs d'Eiffage pour les encourager à s'impliquer dans la Fondation ?

Tout d'abord, prendre le temps de rejoindre une association est en réalité un investissement qui permet d'aller à la rencontre de nouvelles personnes et de s'enrichir personnellement en sortant de sa zone de confort.

S'engager avec la Fondation Eiffage permet de rendre possible des projets, des actions, là où il semble parfois difficile de trouver des solutions.



Et vous, quel projet vous anime ?

La Fondation Eiffage a pour mission de contribuer à l'insertion professionnelle des personnes en difficulté. Elle soutient des projets qui favorisent l'accès à l'emploi ou à la formation en France et à l'international, là où le Groupe est présent. Le point commun à tous ces projets est de toujours proposer une démarche d'insertion. Plus récemment, elle a décidé d'accentuer le soutien à des actions plus préventives destinées à des jeunes publics, par exemple sur la prévention du décrochage scolaire.