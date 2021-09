France-Marine Le Pen dit vouloir nationaliser les autoroutes

PARIS, 8 septembre (Reuters) - Marine Le Pen promet de nationaliser les autoroutes et de privatiser l'audiovisuel public si elle remporte l'élection présidentielle de 2022 en France.

Dans une interview accordée au Figaro https://www.lefigaro.fr/elections/presidentielles/marine-le-pen-je-veux-nationaliser-les-autoroutes-et-privatiser-l-audiovisuel-public-20210908 à la veille de sa rentrée politique à Fréjus (Var), la présidente du Rassemblement national explique que ses deux propositions permettraient d'augmenter le pouvoir d'achat des Français.

La nationalisation des autoroutes, exploitées par les groupes français Eiffage et Vinci, "permettra de faire baisser de 10 à 15 % le prix des péages, de livrer un milliard et demi d’euros par an au budget de l’État et ainsi permettre la mise en œuvre de politiques de réaménagement du territoire", assure la dirigeante d'extrême droite.

Quant à l'audiovisuel public, sa privatisation, "c'est immédiatement 2,8 milliards de redevance que nous rendons aux Français", ajoute-t-elle. (Reportage Dominique Vidalon, édité par Jean-Stéphane Brosse)