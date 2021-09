Label BiodiverCity® : Eiffage Immobilier et Eiffage Aménagement s'engagent sur la biodiversité dans leurs projets

Dans la lignée de sa démarche environnementale ambitieuse et notamment de son plan d'action Biodiversité , Eiffage s'engage au côté du CIBI - Conseil International pour la Biodiversité et l'Immobilier - et de son label BiodiverCity®. C'est au travers d' Eiffage Immobilier et d' Eiffage Aménagement que cet engagement se traduit : afin d'accompagner les équipes de conception et d'augmenter leur connaissance de ce label pour l'insérer aux projets, les deux métiers renforcent leur service Qualité Environnement et se dotent de compétences d'écologue assesseur en interne.

Le secteur de l'immobilier et de la construction vit une révolution environnementale qui l'oriente vers la construction de bâtiments et de quartiers durables, qui eux-mêmes participeront à l'aménagement de villes plus écologiques. En ce sens, et dans la volonté commune du Groupe, Eiffage Immobilier et Eiffage Aménagement souhaitent développer la faisabilité du label BiodiverCity® dans leurs futurs projets.

Ce label est un outil d'accompagnement des projets, qui vise à donner une place nouvelle aux espaces verts, à la qualité des jardins et des écosystèmes utiles associés aux bâtiments.

La démarche de labélisation sur les projets a plusieurs objectifs concrets :

Sensibiliser tous les acteurs de l'équipe de conception et travaux aux enjeux spécifiques de chaque projet ;

Intégrer au mieux le projet aux trames écologiques existantes autour du foncier ;

Concevoir une trame paysagère écologique et fonctionnelle qui répond aux enjeux du site ;

Intégrer des lieux de vie et des aménagements pour favoriser le contact et les usages en lien avec la nature des futurs usagers.

Organiser et maintenir le lien après livraison avec des animations pédagogiques et événements autour de la nature pour les habitants grâce à son réseau d'associations locales partenaires.



Le label Biodivercity® atteste de la conformité du projet immobilier à un niveau de qualité écologique donné, l'objectif étant que le projet réalisé dispose d'un meilleur potentiel écologique que l'état initial du site.

Des visites avec les futurs usagers des projets labellisés sont mises en place pour une meilleure appropriation des équipements proposés mais aussi pour les conseils d'entretien écologique des espaces verts. Un accompagnement qui se poursuit jusqu'à la création du syndic de copropriété et la formation d'un référent sur place, parmi les usagers, aux enjeux écologiques du site pour faire perdurer les bonnes actions : label exigeant, BiodiverCity® a la particularité d'être « visible » au quotidien par les principaux concernés qui y vivent.

Parmi nos références déjà livrées, les habitants de Smartseille à Marseille et nos collaborateurs travaillant sur le campus Pierre Berger d'Eiffage à Vélizy-Villacoublay, tous deux labélisés BiodiverCity® Construction, peuvent d'ores et déjà attester de ces initiatives en faveur du développement durable liées au label. L'écoquartier LaVallée est quant à lui en cours de labélisation BiodiverCity® Ready-pilote. Un engagement environnemental qui prend de l'ampleur et sera de plus en plus présent dans nos opérations !

BiodiverCity® est une marque déposée, propriété de l'association Conseil International Biodiversité & Immobilier© (CIBI), qui le délivre après audit de conformité du projet effectué par un auditeur indépendant des entreprises candidates et de l'évaluateur.

La perspective utilisée est celle du programme des Grands Chênes à Dammarie-les-Lys qui suit la démarche de labélisation.