Parc éolien offshore de Saint-Brieuc : le topside et la fondation de la sous-station ont quitté les chantiers de Hoboken et de Flessingue

La topside de la sous-station et la fondation du parc éolien offshore de Saint-Brieuc ont quitté les chantiers de Hoboken et de Vlissingen cette semaine à destination du parc éolien situé au large des côtes bretonnes.

Ils seront bientôt installés en mer par le navire Saipem 7000.

Le parc éolien offshore de Saint-Brieuc, situé à 16,3 km des côtes françaises, est le premier parc éolien offshore de grande envergure en Bretagne et l'un des premiers en France à avoir obtenu toutes les autorisations gouvernementales nécessaires à sa construction et à son exploitation. Le parc éolien offshore de Saint-Brieuc couvre une superficie totale de 75 km², aura une capacité totale de 496 MW et produira 1 820 GWh par an, soit l'équivalent de la consommation électrique annuelle de 835 000 habitants.

Smulders était responsable de l'ingénierie et de la construction des structures en acier pour le topside et la fondation. Equans a été chargée de l'ingénierie, de la fourniture, de l'intégration, de la construction et des essais (on- et offshore) de tous les systèmes BT, MV, HV et auxiliaires pour la chemise et le topside. L'assemblage final du topside a eu lieu sur le chantier d'Equans à Hoboken. La fondation a été fabriqué au chantier Heerema de Vlissingen, aux Pays-Bas.

Découvrez les images du chargement du topside et de la fondation de la sous-station.