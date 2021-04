APRR : baisse de 6,3% du chiffre d'affaires au 31 mars

Le chiffre d'affaires consolidé d'APRR hors Construction s'établit à 531,6 millions d'euros au 31 mars 2021, contre 567,3 millions d'euros au 31 mars 2020, en baisse de 6,3%.



Le trafic total, mesuré en nombre de kilomètres parcourus, baisse de 9,9 % sur le 1er trimestre 2021. Le trafic des véhicules légers baisse de 12,8 % sur le trimestre, le trafic des poids lourds augmente de 2,3 %.



Pour APRR et AREA, les tarifs de péage sont en hausse moyenne de respectivement 0,45 % et 0,65 % pour la classe véhicules légers à partir du 1er février 2021.



