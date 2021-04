Ecoquartier Pôle Yvon Morandat : à Gardanne (13), 1ère pierre posée, travaux lancés, place à Eiffage Immobilier !

Hervé Granier, Maire de Gardanne et Président de la SEMAG, Renaud Muselier, Président de la Région Provence-Alpes-Côte d'Azur, Président de Régions de France et Richard Curnier, Directeur régional de la Banque des Territoires, ont inauguré le lancement des travaux d'un pôle d'entreprises et de services au Pôle Yvon Morandat de Gardanne, en présence de Bruno Cassette, sous-préfet de l'arrondissement d'Aix-en-Provence, Gérard Bramoullé, Premier Vice-Président de la Métropole Aix-Marseille-Provence, Olivier Sichel, Directeur de la Banque des Territoires et Luc Bouvet, Directeur régional Eiffage Construction .

La reconversion des 14 ha du Puits Yvon Morandat en Pôle économique, énergétique et culturel, premier parc d'activité écoquartier de France, portée par la SEMAG pour le compte de la Ville de Gardanne et de la Métropole Aix-Marseille-Provence avec le soutien de la Région Sud, se poursuit. Ce vendredi 2 avril 2021 marque le commencement de la construction de trois nouveaux bâtiments pour une superficie totale de 6000 m² attribuée à Eiffage Immobilier, avec une livraison prévue pour fin 2022.

Pour donner vie à ce projet, la SEMAG et la Banque des Territoires ont créé la SAS PYM, détenue respectivement à 60% et 40% pour faire l'acquisition de deux immeubles qui seront construits en entrée de site. Ces 2 unités proposeront une offre locative très qualitative pour les TPE du territoire. En complément des bâtiments acquis par la SAS PYM, un troisième bâtiment, porté par Eiffage Immobilier est proposé à la vente à la découpe pour des utilisateurs qui souhaiteraient devenir propriétaires. Des services utiles aux entreprises du Pôle compléteront l'offre : conciergerie, restauration, salle de sport. Construit en Entreprise Générale par Eiffage Construction et en lien étroit avec la SAS PYM, le projet a également pour objectif d'intégrer une conception vertueuse et engagée d'un point de vue environnemental et énergétique avec notamment des bâtiments bioclimatiques et performants. Une tranche supplémentaire de 6 000m2 environ est d'ores et déjà à l'étude.

Le Pôle Yvon Morandat place les énergies renouvelables et la géothermie au coeur de son projet pour développer un réseau d'énergie intelligent, communicant et innovant. Grâce à la réutilisation des galeries minières pour assurer une alimentation énergétique par géothermie, ce site est devenu le premier pôle d'activité de France pour partie industriel labellisé écoquartier. Il est également labellisé Quartier Durable Méditerranée, niveau Or. Au-delà des financements apportés sur la géothermie, la Région Sud et la Métropole ont également contribué à la réhabilitation des bâtiments de l'hôtel d'entreprises.

Il accueille aujourd'hui 25 entreprises et 250 salariés et 80% des surfaces sont déjà commercialisées auprès d'entreprises industrielles et tertiaires.

Bravo à nos équipes et partenaires pour cette belle étape passée !