Eiffage : Programme de rachat d'actions 0 21/09/2020 | 17:14 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 07/09/2020 au 11/09/2020 Présentation agrégée par jour et par marché Nom de Code Identifiant de Jour de la Code identifiant Volume total Prix pondéré moyen de l'instrument journalier (en journalier d'acquisition des Marché (MIC Code) l'émetteur l'émetteur transaction financier nombre d'actions) actions * EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 11/09/20 FR0000130452 3 882 77,50 BATE EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 11/09/20 FR0000130452 11 047 77,29 CHIX EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 11/09/20 FR0000130452 4 021 77,44 TRQX EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 11/09/20 FR0000130452 31 050 77,33 XPAR * Arrondi à deux chiffres après la virgule TOTAL 50 000 77,34 Détail transaction par transaction EXANE BNP PARIBAS Nom de Code Identifiant de Nom du PSI l'émetteur l'émetteur EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M995 Exane SA EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M996 Exane SA EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M997 Exane SA EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M998 Exane SA EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M999 Exane SA EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M1000 Exane SA EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M1001 Exane SA EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M1002 Exane SA EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M1003 Exane SA EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M1004 Exane SA EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M1005 Exane SA EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M1006 Exane SA EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M1007 Exane SA EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M1008 Exane SA EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M1009 Exane SA EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M1010 Exane SA EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M1011 Exane SA EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M1012 Exane SA EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M1013 Exane SA EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M1014 Exane SA EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M1015 Exane SA EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M1016 Exane SA Jour/heure de la Code identifiant Prix Code identifiant du PSI de l'instrument transaction (CET) Unitaire financier 969500UP76J52A9OXU27 11/09/2020 09:01:50 FR0000130452 77,60 969500UP76J52A9OXU27 11/09/2020 09:01:50 FR0000130452 77,60 969500UP76J52A9OXU27 11/09/2020 09:03:15 FR0000130452 77,80 969500UP76J52A9OXU27 11/09/2020 09:03:15 FR0000130452 77,80 969500UP76J52A9OXU27 11/09/2020 09:03:15 FR0000130452 77,78 969500UP76J52A9OXU27 11/09/2020 09:03:15 FR0000130452 77,78 969500UP76J52A9OXU27 11/09/2020 09:05:30 FR0000130452 77,72 969500UP76J52A9OXU27 11/09/2020 09:05:30 FR0000130452 77,72 969500UP76J52A9OXU27 11/09/2020 09:06:16 FR0000130452 77,70 969500UP76J52A9OXU27 11/09/2020 09:06:16 FR0000130452 77,70 969500UP76J52A9OXU27 11/09/2020 09:06:16 FR0000130452 77,70 969500UP76J52A9OXU27 11/09/2020 09:06:16 FR0000130452 77,70 969500UP76J52A9OXU27 11/09/2020 09:07:38 FR0000130452 77,64 969500UP76J52A9OXU27 11/09/2020 09:07:38 FR0000130452 77,64 969500UP76J52A9OXU27 11/09/2020 09:08:06 FR0000130452 77,52 969500UP76J52A9OXU27 11/09/2020 09:09:27 FR0000130452 77,38 969500UP76J52A9OXU27 11/09/2020 09:09:27 FR0000130452 77,38 969500UP76J52A9OXU27 11/09/2020 09:09:27 FR0000130452 77,38 969500UP76J52A9OXU27 11/09/2020 09:09:27 FR0000130452 77,38 969500UP76J52A9OXU27 11/09/2020 09:09:27 FR0000130452 77,38 969500UP76J52A9OXU27 11/09/2020 09:11:45 FR0000130452 77,32 969500UP76J52A9OXU27 11/09/2020 09:13:23 FR0000130452 77,32 969500UP76J52A9OXU27 11/09/2020 09:13:23 FR0000130452 77,32 969500UP76J52A9OXU27 11/09/2020 09:13:43 FR0000130452 77,24 969500UP76J52A9OXU27 11/09/2020 09:15:32 FR0000130452 77,38 969500UP76J52A9OXU27 11/09/2020 09:15:32 FR0000130452 77,38 969500UP76J52A9OXU27 11/09/2020 09:15:32 FR0000130452 77,38 969500UP76J52A9OXU27 11/09/2020 09:17:27 FR0000130452 77,72 969500UP76J52A9OXU27 11/09/2020 09:17:27 FR0000130452 77,72 969500UP76J52A9OXU27 11/09/2020 09:17:27 FR0000130452 77,72 969500UP76J52A9OXU27 11/09/2020 09:19:26 FR0000130452 77,72 Devise Quantité achetée EUR 59 EUR 72 EUR 70 EUR 40 EUR 1 EUR 198 EUR 117 EUR 8 EUR 33 EUR 70 EUR 41 EUR 47 EUR 22 EUR 61 EUR 113 EUR 67 EUR 116 EUR 116 EUR 116 EUR 45 EUR 121 EUR 39 EUR 14 EUR 70 EUR 116 EUR 116 EUR 31 EUR 56 EUR 15 EUR 208 EUR 31 Code Numéro de identifiant référence de la Objectif du rachat marché transaction XPAR 00239929647EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés XPAR 00239929648EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés XPAR 00239929862EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés XPAR 00239929863EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés XPAR 00239929864EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés XPAR 00239929865EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés XPAR 00239930208EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés XPAR 00239930209EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés CHIX 00239930341EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés XPAR 00239930342EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés XPAR 00239930343EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés XPAR 00239930344EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés XPAR 00239930492EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés XPAR 00239930493EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés XPAR 00239930587EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés XPAR 00239930788EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés XPAR 00239930789EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés XPAR 00239930790EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés XPAR 00239930791EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés XPAR 00239930792EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés XPAR 00239931127EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés TRQX 00239931388EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés TRQX 00239931389EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés XPAR 00239931440EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés CHIX 00239931725EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés CHIX 00239931726EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés CHIX 00239931728EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés BATE 00239932109EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés CHIX 00239932108EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés CHIX 00239932110EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés BATE 00239932393EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M1017 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 11/09/2020 09:19:26 EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M1018 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 11/09/2020 09:21:27 EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M1019 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 11/09/2020 09:21:27 EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M1020 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 11/09/2020 09:21:27 EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M1021 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 11/09/2020 09:21:43 EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M1022 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 11/09/2020 09:21:43 EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M1023 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 11/09/2020 09:23:07 EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M1024 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 11/09/2020 09:23:07 EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M1025 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 11/09/2020 09:24:32 EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M1026 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 11/09/2020 09:24:32 EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M1027 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 11/09/2020 09:26:29 EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M1028 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 11/09/2020 09:26:29 EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M1029 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 11/09/2020 09:27:51 EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M1030 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 11/09/2020 09:27:51 EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M1031 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 11/09/2020 09:28:28 EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M1032 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 11/09/2020 09:28:28 EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M1033 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 11/09/2020 09:30:32 EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M1034 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 11/09/2020 09:31:47 EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M1035 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 11/09/2020 09:31:47 EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M1036 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 11/09/2020 09:33:30 EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M1037 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 11/09/2020 09:33:30 EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M1038 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 11/09/2020 09:34:01 EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M1039 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 11/09/2020 09:35:31 EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M1040 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 11/09/2020 09:35:31 EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M1041 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 11/09/2020 09:35:31 EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M1042 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 11/09/2020 09:35:34 EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M1043 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 11/09/2020 09:36:08 EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M1044 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 11/09/2020 09:37:22 EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M1045 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 11/09/2020 09:37:22 EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M1046 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 11/09/2020 09:37:22 EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M1047 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 11/09/2020 09:37:32 EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M1048 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 11/09/2020 09:38:09 EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M1049 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 11/09/2020 09:38:09 EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M1050 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 11/09/2020 09:38:36 EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M1051 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 11/09/2020 09:38:36 EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M1052 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 11/09/2020 09:38:36 EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M1053 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 11/09/2020 09:40:02 EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M1054 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 11/09/2020 09:40:02 EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M1055 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 11/09/2020 09:40:02 EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M1056 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 11/09/2020 09:41:11 EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M1057 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 11/09/2020 09:41:59 EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M1058 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 11/09/2020 09:43:06 EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M1059 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 11/09/2020 09:43:06 EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M1060 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 11/09/2020 09:44:36 EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M1061 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 11/09/2020 09:44:36 EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M1062 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 11/09/2020 09:47:09 EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M1063 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 11/09/2020 09:47:09 EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M1064 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 11/09/2020 09:47:09 EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M1065 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 11/09/2020 09:47:09 EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M1066 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 11/09/2020 09:49:26 FR0000130452 77,72 FR0000130452 77,72 FR0000130452 77,72 FR0000130452 77,72 FR0000130452 77,72 FR0000130452 77,72 FR0000130452 77,64 FR0000130452 77,64 FR0000130452 77,76 FR0000130452 77,76 FR0000130452 77,76 FR0000130452 77,76 FR0000130452 77,70 FR0000130452 77,70 FR0000130452 77,72 FR0000130452 77,72 FR0000130452 77,72 FR0000130452 77,62 FR0000130452 77,62 FR0000130452 77,66 FR0000130452 77,66 FR0000130452 77,62 FR0000130452 77,66 FR0000130452 77,66 FR0000130452 77,66 FR0000130452 77,66 FR0000130452 77,60 FR0000130452 77,50 FR0000130452 77,50 FR0000130452 77,50 FR0000130452 77,52 FR0000130452 77,46 FR0000130452 77,46 FR0000130452 77,48 FR0000130452 77,48 FR0000130452 77,48 FR0000130452 77,48 FR0000130452 77,48 FR0000130452 77,48 FR0000130452 77,52 FR0000130452 77,44 FR0000130452 77,40 FR0000130452 77,40 FR0000130452 77,48 FR0000130452 77,48 FR0000130452 77,56 FR0000130452 77,56 FR0000130452 77,56 FR0000130452 77,56 FR0000130452 77,40 EUR 266 EUR 53 EUR 69 EUR 22 EUR 125 EUR 13 EUR 102 EUR 12 EUR 104 EUR 224 EUR 57 EUR 133 EUR 37 EUR 47 EUR 2 EUR 235 EUR 241 EUR 20 EUR 109 EUR 50 EUR 19 EUR 113 EUR 8 EUR 13 EUR 22 EUR 70 EUR 118 EUR 24 EUR 50 EUR 27 EUR 12 EUR 69 EUR 22 EUR 183 EUR 40 EUR 32 EUR 50 EUR 50 EUR 10 EUR 95 EUR 81 EUR 36 EUR 51 EUR 116 EUR 137 EUR 4 EUR 116 EUR 116 EUR 16 EUR 83 BATE BATE BATE BATE BATE XPAR XPAR XPAR CHIX XPAR CHIX XPAR XPAR XPAR BATE BATE BATE XPAR XPAR CHIX CHIX XPAR BATE CHIX XPAR XPAR XPAR XPAR XPAR XPAR TRQX XPAR XPAR BATE TRQX TRQX XPAR XPAR XPAR CHIX XPAR XPAR XPAR BATE BATE XPAR XPAR XPAR XPAR XPAR 00239932394EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés 00239932832EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés 00239932833EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés 00239932834EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés 00239932868EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés 00239932869EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés 00239933279EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés 00239933280EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés 00239933435EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés 00239933436EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés 00239933684EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés 00239933685EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés 00239933860EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés 00239933861EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés 00239933940EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés 00239933941EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés 00239934241EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés 00239934387EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés 00239934388EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés 00239934562EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés 00239934563EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés 00239934681EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés 00239934840EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés 00239934839EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés 00239934841EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés 00239934849EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés 00239934898EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés 00239934995EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés 00239934996EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés 00239934997EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés 00239935001EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés 00239935074EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés 00239935075EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés 00239935113EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés 00239935111EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés 00239935112EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés 00239935261EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés 00239935262EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés 00239935263EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés 00239935396EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés 00239935436EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés 00239935506EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés 00239935510EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés 00239935653EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés 00239935654EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés 00239936012EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés 00239936014EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés 00239936015EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés 00239936016EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés 00239936250EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M1067 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 11/09/2020 09:49:39 EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M1068 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 11/09/2020 09:49:39 EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M1069 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 11/09/2020 09:52:16 EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M1070 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 11/09/2020 09:52:16 EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M1071 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 11/09/2020 09:52:16 EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M1072 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 11/09/2020 09:53:12 EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M1073 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 11/09/2020 09:54:50 EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M1074 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 11/09/2020 09:54:50 EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M1075 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 11/09/2020 09:55:04 EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M1076 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 11/09/2020 09:55:04 EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M1077 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 11/09/2020 09:55:04 EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M1078 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 11/09/2020 09:57:46 EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M1079 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 11/09/2020 09:58:06 EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M1080 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 11/09/2020 09:58:06 EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M1081 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 11/09/2020 09:59:51 EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M1082 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 11/09/2020 09:59:51 EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M1083 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 11/09/2020 09:59:51 EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M1084 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 11/09/2020 10:01:45 EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M1085 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 11/09/2020 10:01:45 EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M1086 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 11/09/2020 10:01:45 EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M1087 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 11/09/2020 10:01:48 EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M1088 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 11/09/2020 10:01:48 EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M1089 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 11/09/2020 10:03:51 EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M1090 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 11/09/2020 10:03:51 EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M1091 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 11/09/2020 10:03:51 EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M1092 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 11/09/2020 10:05:42 EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M1093 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 11/09/2020 10:07:03 EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M1094 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 11/09/2020 10:08:51 EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M1095 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 11/09/2020 10:09:49 EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M1096 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 11/09/2020 10:09:49 EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M1097 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 11/09/2020 10:09:49 EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M1098 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 11/09/2020 10:09:49 EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M1099 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 11/09/2020 10:09:49 EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M1100 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 11/09/2020 10:09:49 EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M1101 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 11/09/2020 10:10:52 EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M1102 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 11/09/2020 10:12:54 EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M1103 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 11/09/2020 10:12:54 EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M1104 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 11/09/2020 10:12:54 EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M1105 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 11/09/2020 10:12:54 EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M1106 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 11/09/2020 10:12:54 EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M1107 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 11/09/2020 10:14:14 EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M1108 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 11/09/2020 10:14:14 EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M1109 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 11/09/2020 10:16:31 EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M1110 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 11/09/2020 10:17:56 EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M1111 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 11/09/2020 10:17:56 EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M1112 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 11/09/2020 10:20:55 EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M1113 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 11/09/2020 10:20:55 EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M1114 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 11/09/2020 10:20:55 EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M1115 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 11/09/2020 10:20:55 EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M1116 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 11/09/2020 10:20:55 FR0000130452 77,44 FR0000130452 77,44 FR0000130452 77,54 FR0000130452 77,54 FR0000130452 77,54 FR0000130452 77,46 FR0000130452 77,58 FR0000130452 77,58 FR0000130452 77,58 FR0000130452 77,58 FR0000130452 77,58 FR0000130452 77,58 FR0000130452 77,64 FR0000130452 77,64 FR0000130452 77,58 FR0000130452 77,58 FR0000130452 77,58 FR0000130452 77,56 FR0000130452 77,56 FR0000130452 77,56 FR0000130452 77,58 FR0000130452 77,58 FR0000130452 77,62 FR0000130452 77,62 FR0000130452 77,62 FR0000130452 77,62 FR0000130452 77,64 FR0000130452 77,62 FR0000130452 77,72 FR0000130452 77,72 FR0000130452 77,72 FR0000130452 77,72 FR0000130452 77,72 FR0000130452 77,72 FR0000130452 77,68 FR0000130452 77,70 FR0000130452 77,70 FR0000130452 77,70 FR0000130452 77,70 FR0000130452 77,70 FR0000130452 77,68 FR0000130452 77,68 FR0000130452 77,64 FR0000130452 77,70 FR0000130452 77,70 FR0000130452 77,68 FR0000130452 77,68 FR0000130452 77,68 FR0000130452 77,68 FR0000130452 77,68 EUR 41 EUR 50 EUR 48 EUR 61 EUR 186 EUR 86 EUR 48 EUR 67 EUR 49 EUR 61 EUR 61 EUR 41 EUR 50 EUR 210 EUR 41 EUR 28 EUR 23 EUR 19 EUR 33 EUR 41 EUR 128 EUR 73 EUR 78 EUR 116 EUR 80 EUR 76 EUR 246 EUR 82 EUR 17 EUR 33 EUR 50 EUR 70 EUR 10 EUR 11 EUR 37 EUR 12 EUR 21 EUR 1 EUR 156 EUR 102 EUR 6 EUR 92 EUR 89 EUR 48 EUR 224 EUR 19 EUR 26 EUR 44 EUR 112 EUR 45 XPAR XPAR BATE CHIX XPAR XPAR BATE CHIX CHIX XPAR XPAR XPAR XPAR XPAR XPAR XPAR XPAR CHIX XPAR XPAR CHIX XPAR CHIX XPAR XPAR XPAR XPAR CHIX XPAR XPAR XPAR XPAR XPAR XPAR XPAR TRQX TRQX TRQX TRQX TRQX XPAR XPAR XPAR TRQX TRQX CHIX XPAR XPAR XPAR XPAR 00239936273EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés 00239936274EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés 00239936637EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés 00239936636EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés 00239936638EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés 00239936731EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés 00239937037EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés 00239937038EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés 00239937094EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés 00239937096EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés 00239937097EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés 00239937408EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés 00239937461EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés 00239937462EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés 00239937605EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés 00239937606EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés 00239937607EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés 00239937808EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés 00239937809EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés 00239937810EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés 00239937812EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés 00239937813EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés 00239938070EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés 00239938071EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés 00239938073EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés 00239938280EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés 00239938479EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés 00239938704EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés 00239938800EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés 00239938801EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés 00239938802EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés 00239938803EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés 00239938804EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés 00239938805EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés 00239938917EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés 00239939088EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés 00239939089EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés 00239939090EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés 00239939091EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés 00239939092EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés 00239939263EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés 00239939264EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés 00239939621EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés 00239939787EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés 00239939789EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés 00239940204EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés 00239940205EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés 00239940206EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés 00239940207EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés 00239940208EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M1117 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 11/09/2020 10:22:56 EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M1118 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 11/09/2020 10:22:56 EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M1119 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 11/09/2020 10:22:56 EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M1120 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 11/09/2020 10:22:56 EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M1121 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 11/09/2020 10:25:33 EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M1122 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 11/09/2020 10:26:58 EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M1123 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 11/09/2020 10:26:58 EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M1124 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 11/09/2020 10:26:58 EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M1125 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 11/09/2020 10:26:58 EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M1126 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 11/09/2020 10:28:59 EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M1127 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 11/09/2020 10:29:05 EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M1128 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 11/09/2020 10:30:52 EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M1129 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 11/09/2020 10:31:59 EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M1130 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 11/09/2020 10:32:27 EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M1131 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 11/09/2020 10:33:47 EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M1132 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 11/09/2020 10:35:12 EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M1133 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 11/09/2020 10:35:12 EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M1134 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 11/09/2020 10:35:12 EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M1135 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 11/09/2020 10:38:16 EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M1136 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 11/09/2020 10:38:16 EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M1137 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 11/09/2020 10:38:16 EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M1138 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 11/09/2020 10:38:16 EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M1139 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 11/09/2020 10:38:16 EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M1140 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 11/09/2020 10:39:13 EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M1141 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 11/09/2020 10:41:05 EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M1142 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 11/09/2020 10:41:05 EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M1143 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 11/09/2020 10:41:05 EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M1144 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 11/09/2020 10:41:05 EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M1145 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 11/09/2020 10:41:05 EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M1146 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 11/09/2020 10:41:05 EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M1147 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 11/09/2020 10:41:05 EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M1148 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 11/09/2020 10:41:05 EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M1149 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 11/09/2020 10:41:05 EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M1150 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 11/09/2020 10:41:05 EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M1151 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 11/09/2020 10:41:05 EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M1152 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 11/09/2020 10:41:05 EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M1153 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 11/09/2020 10:41:05 EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M1154 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 11/09/2020 10:41:05 EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M1155 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 11/09/2020 10:41:46 EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M1156 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 11/09/2020 10:42:21 EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M1157 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 11/09/2020 10:45:10 EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M1158 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 11/09/2020 10:45:10 EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M1159 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 11/09/2020 10:47:04 EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M1160 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 11/09/2020 10:47:15 EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M1161 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 11/09/2020 10:49:09 EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M1162 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 11/09/2020 10:50:18 EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M1163 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 11/09/2020 10:50:18 EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M1164 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 11/09/2020 10:53:11 EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M1165 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 11/09/2020 10:53:11 EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M1166 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 11/09/2020 10:53:11 FR0000130452 77,70 FR0000130452 77,70 FR0000130452 77,70 FR0000130452 77,70 FR0000130452 77,62 FR0000130452 77,74 FR0000130452 77,74 FR0000130452 77,74 FR0000130452 77,74 FR0000130452 77,70 FR0000130452 77,70 FR0000130452 77,70 FR0000130452 77,68 FR0000130452 77,68 FR0000130452 77,64 FR0000130452 77,70 FR0000130452 77,70 FR0000130452 77,70 FR0000130452 77,70 FR0000130452 77,70 FR0000130452 77,70 FR0000130452 77,70 FR0000130452 77,70 FR0000130452 77,68 FR0000130452 77,68 FR0000130452 77,68 FR0000130452 77,68 FR0000130452 77,68 FR0000130452 77,68 FR0000130452 77,68 FR0000130452 77,68 FR0000130452 77,68 FR0000130452 77,68 FR0000130452 77,68 FR0000130452 77,68 FR0000130452 77,68 FR0000130452 77,68 FR0000130452 77,68 FR0000130452 77,68 FR0000130452 77,64 FR0000130452 77,58 FR0000130452 77,58 FR0000130452 77,56 FR0000130452 77,56 FR0000130452 77,54 FR0000130452 77,58 FR0000130452 77,58 FR0000130452 77,56 FR0000130452 77,56 FR0000130452 77,56 EUR 154 EUR 11 EUR 52 EUR 14 EUR 91 EUR 70 EUR 28 EUR 81 EUR 5 EUR 73 EUR 141 EUR 40 EUR 81 EUR 97 EUR 74 EUR 75 EUR 121 EUR 62 EUR 19 EUR 36 EUR 28 EUR 1 EUR 50 EUR 84 EUR 44 EUR 39 EUR 28 EUR 15 EUR 40 EUR 4 EUR 24 EUR 9 EUR 4 EUR 6 EUR 3 EUR 5 EUR 7 EUR 43 EUR 36 EUR 85 EUR 100 EUR 192 EUR 78 EUR 3 EUR 70 EUR 96 EUR 162 EUR 100 EUR 20 EUR 40 XPAR XPAR XPAR XPAR CHIX XPAR XPAR XPAR XPAR CHIX XPAR XPAR XPAR XPAR XPAR CHIX XPAR XPAR CHIX XPAR XPAR XPAR XPAR XPAR BATE BATE BATE BATE TRQX TRQX TRQX TRQX TRQX TRQX TRQX TRQX TRQX TRQX XPAR XPAR XPAR XPAR XPAR XPAR XPAR XPAR XPAR BATE BATE TRQX 00239940487EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés 00239940488EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés 00239940489EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés 00239940490EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés 00239940856EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés 00239941119EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés 00239941120EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés 00239941121EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés 00239941122EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés 00239941351EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés 00239941362EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés 00239941555EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés 00239941681EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés 00239941747EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés 00239941877EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés 00239942074EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés 00239942075EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés 00239942076EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés 00239942405EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés 00239942406EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés 00239942407EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés 00239942408EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés 00239942409EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés 00239942551EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés 00239942748EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés 00239942756EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés 00239942761EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés 00239942762EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés 00239942747EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés 00239942750EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés 00239942752EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés 00239942753EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés 00239942754EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés 00239942755EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés 00239942757EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés 00239942758EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés 00239942759EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés 00239942760EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés 00239942871EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés 00239942970EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés 00239943288EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés 00239943289EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés 00239943643EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés 00239943688EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés 00239943959EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés 00239944122EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés 00239944123EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés 00239944414EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés 00239944415EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés 00239944411EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés Pour lire la suite de ce noodl, vous pouvez consulter la version originale ici. Attachments Original document

Permalink Disclaimer Eiffage SA published this content on 14 September 2020 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 21 September 2020 15:14:06 UTC 0 Réagir à cet article Modifier la valeur Réagir le premier RAPIDE Votre image est trops volumineuse. Max 1Mo X Opinion : - Haussier Baissier Objectif : Stop : Publier Je déclare être actionnaire de la société concernée Votre réponse a été ajoutée Une erreur est survenue Toute l'actualité sur EIFFAGE SA 17:14 EIFFAGE : Programme de rachat d'actions PU 17:14 EIFFAGE : Programme de rachat d'actions PU 17:04 EIFFAGE : Déclaration des transactions sur actions propres PU 16:55 EIFFAGE : Déclaration des transactions sur actions propres PU 16:55 EIFFAGE : Déclaration des transactions sur actions propres PU 18/09 EIFFAGE : BlackRock a baissé sa participation CF 18/09 AVIS D'ANALYSTES DU JOUR : Alstom, Arkema, Covestro, Elior, GTT, Just Eat, Neoen.. 14/09 AVIS D'ANALYSTES DU JOUR : Altice Europe, Casino, CGG, HelloFresh, Inditex, Nano.. 09/09 EIFFAGE : BlackRock dépasse les 5% du capital CF 09/09 EN DIRECT DES MARCHES : Airbus, Bénéteau, EDF, Scor, Biosynex, AstraZeneca, Appl.. Recommandations des analystes sur EIFFAGE SA 18/09 AVIS D'ANALYSTES DU JOUR : Alstom, Arkema, Covestro, Elior, GTT, Just Eat, Neoen.. 14/09 AVIS D'ANALYSTES DU JOUR : Altice Europe, Casino, CGG, HelloFresh, Inditex, Nano.. 02/09 AVIS D'ANALYSTES DU JOUR : Eiffage, Eurazeo, Freenet, Securitas, Siltronic, Vono..