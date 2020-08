Eiffage : Rapport financier semestriel 2020

J'atteste, à ma connaissance, que les comptes semestriels consolidés résumés pour le semestre écoulé sont établis conformément aux normes comptables applicables et donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de la société et de l'ensemble des entreprises comprises dans la consolidation, et que le rapport semestriel d'activité présente un tableau fidèle des événements importants survenus pendant les six premiers mois de l'exercice, de leur incidence sur les comptes, des principales transactions entre parties liées ainsi qu'une description des principaux risques et des principales incertitudes pour les six mois restants de l'exercice.

II. Rapport semestriel d'activité

Activité

Comme indiqué dans l'information financière au 31 mars 2020, « la croissance enregistrée par le Groupe au cours des deux premiers mois de l'année a laissé place à une chute brutale d'activité dès la mi-mars, à la suite des mesures mises en place pour limiter la propagation du virus Covid-19 (...). Ce phénomène a été nettement plus marqué en France qu'à l'international. » C'est dans ce contexte que le chiffre d'affaires consolidé du premier semestre s'établit à 6,9 milliards d'euros, en baisse de 18,9 % à structure réelle et de 19,6 % à périmètre et change constants.

L'activité des Travaux se contracte de 18,7 % à près de 5,8 milliards d'euros (- 18,9 % à périmètre et change constants). Le chiffre d'affaires atteint 3,8 milliards d'euros en France (- 22,1 % à structure réelle et - 22,2 % à périmètre et change constants) et près de 2,0 milliards d'euros à l'international, en baisse de 11,1 %, dont - 12,0 % en Europe hors de France et - 6,2 % dans le reste du monde. Parmi les principaux pays où le Groupe est implanté, l'activité s'est avérée robuste face à la pandémie en Allemagne (+ 8,9 %) et en Espagne (- 0,8 %). En Belgique, en revanche, le chiffre d'affaires s'est contracté dans des proportions similaires à la France (- 23,8 %).

Le Groupe estime que la baisse de son chiffre d'affaires Travaux entre mi-mars et fin juin, liée à la Covid-19, est de 1,40 milliard d'euros.

Dans la branche Construction, l'activité est en baisse de 27,0 % à 1,47 milliard d'euros (- 30,0 % en France et - 18,5 % à l'international). En immobilier, les réservations de logements atteignent 1 863 unités contre 2 534 au premier semestre 2019.

Dans la branche Infrastructures, le chiffre d'affaires décroît de 15,0 % à 2,55 milliards d'euros. En baisse globale de 18,4 % en France, l'activité se contracte de 22,8 % dans la Route et de 19,4 % dans le Génie Civil, tandis qu'elle progresse de 14,1 % dans le Métal, grâce à l'éolien offshore. La branche enregistre une baisse plus limitée à l'international (- 8,4 %, dont - 11,4 % en Europe hors France).

Dans la branche Énergie Systèmes, l'activité diminue de 16,1 % à 1,76 milliard d'euros, dont - 19,1 % en France et - 9,4 % à l'international, dont - 6,7 % en Europe hors France.

Dans les Concessions, le chiffre d'affaires est en baisse de 20,0 % à 1,13 milliard d'euros, affecté par la chute du trafic autoroutier (- 30,6 % chez APRR, comme sur l'autoroute A65, - 40,0 % sur le viaduc de Millau et - 17,5 % sur l'autoroute de l'Avenir au Sénégal), l'activité générée par les aéroports de Lille et Toulouse s'étant avérée, par ailleurs, nettement plus faible qu'attendue compte tenu d'un trafic passagers en baisse de 61,5 %.

La chute du trafic autoroutier et aéroportuaire entre mi-mars et fin juin ainsi que la fermeture du stade Pierre Mauroy sont intégralement imputables à la Covid-19. L'impact de la Covid-19 sur le chiffre d'affaires des Concessions est estimé à 0,43 milliards d'euros.

Sur le deuxième trimestre, le plus impacté par la pandémie, l'activité est en baisse de 31,4 %, dont - 29,9 % en Travaux et - 38,9 % en Concessions.

